De cijfers van Frankrijk tegen Oostenrijk: L'Équipe geeft complete aanval een onvoldoende

De spelers van Frankrijk werden maandagavond allemaal langs de meetlat van L'Équipe gelegd. Bij dat Franse medium zijn de journalisten die de cijfers uitdelen vaak héél streng. En nu ook weer, na de 1-0 overwinning van Frankrijk op Oostenrijk.

De Fransen begonnen het EK voetbal dus met een nipte overwinning, maar verloren daarbij wel sterspeler Kylian Mbappé. De Fransman brak zijn neus na een botsing met Kevin Danso. Momenteel is bekend dat er geen operatie zal plaatsvinden en dat hij op het EK een masker zal dragen. Maar of hij vrijdag al kan spelen tegen Nederland, is nog onbekend.

Mbappé heeft nog steeds geen één keer gescoord op een EK (vijf wedstrijden), terwijl hij al wel twaalf keer scoorde op WK's (veertien wedstrijden). Niet voor niks krijgt de spits een 5 van het strenge L'Équipe. En zijn collega-aanvallers waren zelfs nog slechter: Marcus Thuram en Ousmane Dembélé ontvingen beiden een 4.

Drie sterkhouders bij Frankrijk

Adrien Rabiot, N'Golo Kanté en keeper Mike Maignan waren de sterkhouders bij Frankrijk en kregen allemaal een 7. Antoine Griezmann en Dayot Upamecano moesten het allebei doen met een 5.

Slechts drie voldoendes bij Oostenrijk

Maar het Franse medium was al helemaal streng voor Oostenrijk. Oud-Ajacied Max Wöber, die een eigen doelpunt maakte en geel pakte, kreeg een 2. Twee van zijn teamgenoten - waaronder oud-PSV'er Philipp Mwene - kregen een 3. Keeper Patrick Pentz was de sterkhouder met een 7, twee anderen kregen een 6.

Vijf van de Oostenrijkers werden ook op de bon geslingerd en dat zou gunstig kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Mochten één of meer van die spelers in het duel tegen Polen ook geel krijgen, zijn zijn geschorst voor het duel tegen Oranje. Dat is het derde groepsduel op het EK voetbal en vindt plaats op dinsdag 25 juni.

