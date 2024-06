EK 2024 | Oostenrijk, opgepast: bij zoveel gele kaarten is een speler geschorst

Bij hoeveel gele kaarten wordt een speler eigenlijk geschorst op het EK voetbal? Die vraag kwam naar boven na de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk, nadat de Oostenrijkers liefst vijf gele kaarten pakten.

Oostenrijk speelt eerst nog tegen Polen, voordat het op dinsdag 25 juni tegen Nederland aantreedt. En, jawel: de spelers die ook tegen Polen een gele kaart pakken, bekijken de wedstrijd tegen Oranje vanaf de tribune. Het gaat om de volgende spelers: Max Wöber, Philipp Mwene, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer en Kevin Danso.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland en Frankrijk maken zich op voor kraker na goede start Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Regels rondom gele en rode kaarten op EK voetbal

De regels rondom een gele kaart zijn simpel: bij twee gele kaarten moet je één wedstrijd brommen. Bij twee gele kaarten in één wedstrijd geldt hetzelfde. Bij een directe rode kaart moet je ook sowieso één wedstrijd aan de kant zitten, maar kan er ook worden besloten om de schorsing te verhogen. Dat kan het geval zijn bij hele zware tackles.

Uitzonderingen op de regel

Ná de kwartfinales worden de gele kaarten kwijtgescholden. Deze regel heeft de UEFA bedacht om te voorkomen dat spelers de halve finale of finale missen. Alleen bij een directe rode kaart in de kwartfinale, mist de speler de halve finale. Verder begint iedereen vanaf de halve finale weer op nul.

Voor de finale geldt hetzelfde: het is alleen mogelijk om geschorst te zijn voor de finale, als een speler in de halve finale een rode kaart (direct of tweemaal geel) heeft gekregen.

Kylian Mbappé verlaat ziekenhuis zonder operatie: 'Zal ongetwijfeld een impact hebben op de prestaties' Een nieuwe update over Kylian Mbappé: na zijn botsing van maandagavond is er in het ziekenhuis besloten om zijn gebroken neus niet te opereren. Als hij weer kan spelen, zal dat met een masker zijn. Dat weten media in Frankrijk.

Hoe zit dat voor Nederland?

Joey Veerman is tot nu toe de enige Nederlander met een gele kaart. De middenvelder was sowieso de enige speler die een prent kreeg in het duel tussen Polen en Oranje. Overigens heeft Frankrijk ook al tweemaal geel (Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé), maar daar zal het Nederlands elftal niks van merken.

Het is afwachten wie Nederland in een eventuele achtste finale treft, om vervolgens te kijken welke spelers zij (mogelijk) missen wegens een schorsing.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.