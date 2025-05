Ajax moet vrezen voor vertrek sterkhouder: naast Chelsea nu ook Spaanse topclub op de loer

Jorrel Hato kan zondag voor het eerst kampioen worden met het eerste van Ajax. Ondertussen wordt duidelijk dat het steeds moeilijker zal worden voor de Amsterdammers om de verdediger volgend seizoen te behouden. Naast Chelsea ligt ook Real Madrid voor de Ajacied op de loer.

Real Madrid houdt Jorrel Hato nauwlettend in de gaten, zo meldt het Spaanse Revelo. De Madrilenen zouden geïnteresseerd zijn in Rotterdammer vanwege zijn leeftijd, veelzijdigheid en potentieel. Hij zou de mogelijke opvolger kunnen worden van David Alaba, die een contract heeft tot 2026.

Laura Benschop (vrouw Davy Klaassen) deelt liefdevol ochtendritueel van Ajacied en pasgeboren dochtertje Davy Klaassen kan zondag kampioen worden met Ajax, maar verrast een dag eerder met schattige beelden. Op een foto die zijn vrouw Laura Klaassen-Benschop deelt, lijkt 'Mr. 1-0' even niet bezig met het mogelijke kampioenschap, maar volledig in zijn rol als vader.

Complete voetballer

Volgens het Spaanse medium past het profiel van Hato perfect binnen het aannamebeleid van Real Madrid in de afgelopen jaren. De verdediger wordt in Spanje dan ook beschouwt als een complete voetballer: hij is fysiek sterk, wint veel duels en kan zowel aanvallend als verdedigend uit de voeten.

Aan de bal is hij betrouwbaar, vooral dankzij zijn sterke dribbels, zowel langs de zijkanten als door het centrum van het veld. Bovendien kan hij zowel aan de linkerkant als in het centrum uit de voeten.

Interesse van Chelsea

Hoewel Ajax momenteel aan kop gaat in de Eredivisie en dit zondag zelfs kan bekronen met een kampioenschap, is er veel kritiek op het niveau van de spelers. De 19-jarige verdediger is één van de weinige smaakmakers. Dat is niet alleen Real Madrid, maar ook Chelsea opgevallen, zo meldde Sky Sports onlangs.

Volgens Tranfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer 30 miljoen euro. Hato en zijn omgeving zouden volgens Relevo op de hoogte zijn van de interesse van de buitenlandse topclubs, maar houden hun focus voorlopig op de strijd om de titel met Ajax.

Engelse topclub aast op talentvolle Ajax-tiener Jorrel Hato Chelsea heeft interesse in de 19-jarige Ajax-verdediger Jorrel Hato en zou hem volgend jaar zomer kunnen aantrekken, zo meldt Sky Sports. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 30 miljoen euro.

Er moeten zondag twee dingen gebeuren in het geval dat Ajax kampioen wordt: PSV moet verliezen op bezoek bij Feyenoord in De Kuip en Ajax moet in de Johan Cruijff ArenA winnen van NEC.

Ajax-legende deelt opmerkelijk verhaal over kostbare prijs: 'Hij kwam terug met 35.000 contant' Danny Blind heeft een opmerkelijke anekdote uit zijn carrière als profvoetballer gedeeld. Met Ajax won hij in 1995 de wereldbeker in Tokio. Hij werd Man of The Match en won een auto, maar in plaats van deze te laten verschepen naar Nederland, deed hij iets heel anders met zijn gewonnen cadeau.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.