'Nederland is de favoriet': Franse (ex-)voetballers vol lof over Oranje in aanloop naar pikant duel

Voor Edouard Duplan en Nicolas Isimat-Mirin staat er vrijdagavond een speciale wedstrijd op het programma: Nederland - Frankrijk. Het land waar ze van houden en nooit meer weg willen tegen het land waarin ze geboren en getogen zijn. Vanuit Franse hoek is er goede hoop op een zege van Oranje.

Duplan, oud-speler van Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en FC Utrecht, heeft veel vertrouwen in Oranje. "Ik vind Nederland eigenlijk zelfs de favoriet tegen Frankrijk, want ik vind ze écht heel goed. Ze speelden geweldig tegen Polen en zijn verdedigend heel erg stabiel. Ik heb heel veel vertrouwen", zei Duplan tegenover Sportnieuws.nl.

Verschil Nederland en Frankrijk

Isimat-Mirin ziet een groot verschil tussen Frankrijk en Nederland. "Beiden zijn heel erg goed en kunnen het EK winnen, maar ik denk dat het grootste verschil 'm zit in de teamgeest. Nederland is een beter team en de spelers gaan voor elkaar door het vuur. Ik geloof heel erg in het team van Oranje."

Als het aan Duplan ligt, zit het verschil 'm met name in de manier van spelen. Hij verwacht dat Nederland de bal krijgt, terwijl de Fransen loeren op de counter. "Oranje hoeft er echt niet vanuit te gaan dat Frankrijk het spel gaat maken, maar dat kan Nederland ook heel goed. Ze zijn écht een team en verdedigen en aanvallen écht samen. Daar is Frankrijk veel minder goed in."

Cody Gakpo (l) en Nicolas Isimat-Mirin in 2018 als kampioen met PSV. © Getty Images

Speciaal duel

Zowel Isimat-Mirin als Duplan speelden meer wedstrijden in de Eredivisie dan in de Ligue 1. Voor hen is hun toekomst duidelijk: ze willen niet meer weg uit Nederland. Isimat-Mirin kijkt uit naar de bijzondere wedstrijd. "Ik wil echt geen partij kiezen. Ik spreek alleen maar Nederlands, woon in Nederland en mijn familie is Nederlands. Vrijdag deel ik me op in een Frans en Nederlands deel."

Duplan kan zich vinden in de woorden van zijn Franse collega, maar voor hem heeft Nederland wel een streepje voor. "Natuurlijk heb ik een heel dubbel gevoel als één van de twee verliest, maar ik heb eerlijk gezegd wel iets meer met het Nederlands elftal. Bij Frankrijk ken ik niemand persoonlijk en bij Nederland heb ik wel tegen of met veel gasten gespeeld. Ik kijk er naar uit."

Kijken met vrienden

Beide heren gaan er vrijdagavond om 21.00 uur in ieder geval goed voor zitten. Isimat-Mirin: "Het wordt een geweldige wedstrijd met hopelijk heel veel doelpunten. Ik ga er lekker voor zitten met mijn gezin of met vrienden."

Duplan denkt erover na om met een aantal Nederlandse en Franse vrienden te gaan kijken in Den Haag. "Ik heb twee opties: of met mijn gezin en familie of met een aantal vrienden. Daar ben ik nog niet helemaal uit, maar ik heb er wel heel veel zin in. Misschien nog wel meer dan Nederlanders of Fransen, omdat het voor mij wel extra speciaal is."

Voorspelling

Duplan gunt het Nederland om te winnen, maar verwacht een doelpuntrijk gelijkspel. "Ik ga voor 4-4. Dat zou ik geweldig vinden. Het zou toch te veel pijn doen als één van de twee verliest", zei Duplan, die wordt aangevuld door zijn Franse collega. "Ik hoop op 2-2, dat zou voor mij perfect zijn", zei Isimat-Mirin.

