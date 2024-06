Amper voetbal op grote schermen door 'bizarre bedragen': 'Het is bezopen'

Er zijn steeds minder openbare 'oranjepleinen' te vinden voor voetbalfans die in de buitenlucht de wedstrijden van Nederland op het EK willen volgen. Dat heeft te maken met hoge licentiekosten die horecabazen moeten betalen om de wedstrijden uit te mogen zenden. "Het is kwaadaardig."

Een wedstrijd in de buitenlucht uitzenden is een duur geintje. Per potentiële kijker moet ruim drie euro betaald worden aan Videma, dat licenties aanbiedt waarmee tv-programma's mogen worden uitgezonden. Voor 1500 bezoekers is dat 4680 euro. En dat is per wedstrijd. Als je dus meerdere wedstrijden op één dag wil uitzenden, gaat dat bedrag nog keer twee of drie. Bovendien moet van tevoren het maximale aantal bezoekers doorgegeven worden. Komen er minder bezoekers dan verwacht, bijvoorbeeld door slecht weer, betaalt de ondernemer ook voor hen.

Binnen uitzenden

Een risico dat veel ondernemers niet willen nemen. Dennis Kaatman was van plan een groot scherm neer te zetten in de straat van zijn studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle, vertelde hij aan het AD. Hij stelt geen moeite te hebben om te betalen, maar vindt de bedragen buiten proportie. "Binnen zend ik ook voetbal uit en dan ben ik 500 euro kwijt. Per jaar." Op de Grote Markt in Groningen had evenementorganisator Pascal Rakers graag een groot scherm geplaatst, maar hij ook hij haakte af vanwege 'bizarre bedragen'.

Kwaadaardig

En dat terwijl het in de meeste Europese landen gratis is om wedstrijden op een groot scherm uit te zenden. Volgens de website van de UEFA kost dat niets, zolang het evenement niet commercieel is. En zelfs als er wel entree wordt gevraagd of sponsoren aan verbonden zijn, wordt er aan de UEFA veel minder betaald dan aan Videma. Voor tienduizend bezoekers betaal je bij de voetbalbond maximaal tienduizend euro, bij Videma in het duurste geval ruim anderhalve ton. Zwolse ondernemer Remco Voorhorst verdiepte zich in de zaak en is niet te spreken over de gang van zaken. "Of Videma handelt onrechtmatig en dan is het kwaadaardig." Of het mag juridisch wel, maar dan is het volgens Voorhorst moreel verwijtbaar.

Soepel omgaan met tarief

Videma laat aan het AD weten dat de UEFA met de NOS andere afspraken heeft gemaakt over de publieke schermen, waardoor de standaard voorwaarden niet gelden. Ook zou het soepel omgaan met de voorwaarden, door per wedstrijd standaard het tarief van twee uur te rekenen en niet extra geld te vragen wanneer de voor- en nabeschouwing worden uitgezonden. De NOS ziet geen problemen in de hoge tarieven, omdat de horecaondernemers er ook geld aan proberen te verdienen en prijzen in het algemeen zijn gestegen.

