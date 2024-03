Argentijnse teamgenoot neemt Virgil van Dijk regelmatig in de maling vanwege WK: 'We maken hem gek'

Virgil van Dijk is op het veld aan een ijzersterke periode bezig bij Liverpool, maar buiten het veld heeft hij het een stuk moeilijker. De club haalde afgelopen zomer de Argentijnse middenvelder Alexis Mac Allister en die maakt het leven van zijn aanvoerder nog regelmatig zuur.

Van Dijk verloor met Nederland op het WK van 2022 van het Argentinië van Mac Allister en de gemoederen liepen hoog op na die wedstrijd. Lionel Messi liet zich helemaal gaan: eerst provoceerde hij Louis van Gaal en daarna kreeg Wout Weghorst de volle lading. Messi riep 'Qué miras, anda pallá bobo' naar de spits van Oranje. De vertaling daarvan: Wat kijk je? Loop lekker door, idioot.

In gesprek met het Argentijnse DSPORTS vertelt Mac Allister dat hij samen met teamgenoot Mo Salah nog regelmatig plezier heeft van die uitspraak: "We zeggen dat de hele dag tegen Van Dijk. We maken hem gek."

Complimenten

Naast Van Dijk speelt ook Cody Gakpo bij Liverpool. De aanvaller deed ook mee in de kwartfinale. Hoewel Mac Allister de Nederlanders graag plaagt, heeft hij verder mooie woorden voor ze over: "Het zijn geweldige mensen."

Topseizoen

Liverpool is met de Nederlanders en Mac Allister aan een geweldig jaar bezig. De ploeg staat bovenaan in de Premier League en won afgelopen weekend de League Cup. Van Dijk was in de finale tegen Chelsea de matchwinner met een geweldige kopbal in de verlenging.