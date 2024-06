Belgische bondscoach maakt uitzondering voor geblesseerden: 'Ook als ze pas tweede EK-duel kunnen spelen'

België speelt woensdagavond het eerste oefenduel in aanloop naar het EK. Dat doet de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco in Brussel tegen Montenegro. Recordinternational Jan Vertonghen is er niet bij, net als Youri Tielemans en Arthur Theate. Het drietal is geblesseerd. Desondanks gaan ze wel mee naar het Europees kampioenschap.

"Onze geblesseerde spelers zetten wel stappen vooruit", vertelde bondscoach Domenico Tedesco op een persconferentie. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ze op tijd fit zijn voor het EK. Het liefst neem je alleen maar fitte spelers mee. Maar op sommige spelers zullen we zeker wachten, ook als ze pas in ons tweede duel op het EK kunnen spelen. Ik heb het dan ook over Jan, Youri en Arthur."

Vranckx

Aster Vranckx komt ook niet in actie voor België tegen Montenegro. Hij is pas net hersteld van een kuitblessure. Ook van Charles De Ketelaere wordt verwacht dat hij woensdagavond geen minuten maakt. De middenvelder van Atalanta speelde afgelopen zondag pas de laatste competitiewedstrijd en kan dus wel wat rust gebruiken.

De ploeg van bondscoach Tedesco stuit in de groepsfase van de Europese eindronde achtereenvolgens op Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Na de oefeninterland met Montenegro volgt er zaterdag nog eentje tegen Luxemburg.