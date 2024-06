Bizar: fan hard gebeten in gevecht om shirt van Feyenoorder Luka Ivanusec

Na afloop van de wedstrijd Kroatië - Italië op het EK voetbal heeft een opmerkelijk incident plaatsgevonden. Feyenoord-speler Luka Ivanusec wilde een supporter blij maken met zijn wedstrijdshirt. Dat liep echter uit tot een gevecht, waarna zelfs tandafdrukken in de schouders van een fan werden achtergelaten.

De wedstrijd eindigde maandagavond in mineur voor de Kroaten, want door een enorm late treffer van Italië konden ze de knock-outfase uit het hoofd zetten. Luka Ivanusec, sinds vorige zomer aanvaller van Feyenoord, hoopte een supporter op te kunnen vrolijken met zijn gedragen wedstrijdshirt.

De 22-voudig international gooide zijn shirt in het publiek. Een jonge man, Lenard Barisic ving het shirt, volgens het Kroatische fanaccount Volimhrvatska op Instagram. Andere mensen op de tribune probeerden met veel geweld het shirt af te pakken.

Barisic zegt in een video op TikTok twee keer door een vrouw te zijn gebeten in zijn schouder en laat daar beelden bij zien. De Kroatische Duitser heeft aangifte gedaan bij de politie.

Om het verlies van het shirt hoeft Barisic niet lang te treuren. Ivanusec heeft naar aanleiding van het bericht op social media contact opgenomen en toegezegd een nieuw shirt op te sturen.

Uitschakeling

Wel zal Barisic nog balen van de uitschakeling van Kroatië. Lang zag het ernaar uit dat het Zuid-Europese land zou winnen van Italië en daarmee de tweede plek in de poule zou veiligstellen. Mattia Zaccagni maakte echter in de achtste minuut van de blessuretijd gelijk, waardoor de Kroaten op twee punten bleven steken. Daarmee was de kans om als beste nummer drie door te gaan erg klein. Ze mochten nog even hopen, maar nadat Slovenië gisteren niet verloor van Engeland, viel het doek definitief.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.

Uitslagen en stand EK 2024, groep B | Spanje groepswinnaar, drama voor Kroatië De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.