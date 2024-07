Bondscoach Engeland stelt Nederland gerust op persconferentie: 'Geen reden tot paniek, rustig blijven'

Voor een overvolle persruimte in Dortmund stond Gareth Southgate, samen met Harry Kane, de pers te woord. Alleen zij deden dat, want de trein van Nederland reed niet. Geen reden tot paniek, zei Southgate. "Ze komen alsnog ruim op tijd." Verder rakelde hij herinneringen op aan eerdere ontmoetingen met Oranje.

Een kleurrijke dag, dat is het nog niet echt voor het Nederlands elftal, dat pech had met de trein. De selectie zou dinsdagmiddag van Wolfsburg naar Dortmund reizen met de trein. Maar die trein is nooit gaan rijden. Volgens de laatste berichten zou de trein een aanrijding hebben gehad met een dier op het spoor. Hierdoor is Nederland veroordeeld tot vliegen in de avond en kon de persconferentie niet doorgaan.

Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, verwacht niet dat dit nog enig effect op de selectie zal hebben. "Je moet gewoon rustig blijven, er is geen reden tot paniek", begon hij. "Ze komen echt wel voor morgenavond 21.00 uur aan, dus dat komt wel goed. Ze kunnen vast nog gewoon eten", zei hij quasi nonchalant. "Ik verwacht niet dat de selectie hier last van zal hebben."

'Eerste finale buiten Engeland'

"Engeland is op weg naar geschiedenis", zei Southgate in aanloop naar de halve finale van het EK. "Dit is het moment om historie te schrijven. We kunnen voor het eerst een EK-finale bereiken die niet in Engeland gespeeld wordt. Daar willen we voor gaan", zei de Engelse bondscoach. "Je denkt nu aan wat mogelijk is, niet aan wat er mis kan gaan."

Keuzes Koeman

Southgate verwacht geen grote veranderingen in het spel van Koeman. Op de vraag of hij een defensief Nederland verwacht dat gaat afwachten, zegt hij: "Dat hebben ze tot nu toe nog niet gedaan. Dat doen ze normaal ook niet. We zijn voorbereid op alles omdat Ronald Koeman een ervaren coach is. Hij kan zomaar eens wat veranderen."

'Kleurrijke wedstrijd'

Southgate verwacht dat het een groot voetbalfeest wordt tussen twee grote voetballanden. Er komen zo'n 75.000 Nederlanders naar de stad en ook de Engelsen komen altijd in grote getale. De sfeer in het stadion zal eveneens geweldig zijn, vermoed de Engelse gaffer. "Het gaat in ieder geval erg kleurrijk worden. Ik herinner mij zeer kleurrijke stadions met het Oranje van Nederland. De wedstrijden tegen Nederland waren altijd mooi, we kijken erg uit naar de wedstrijd."

