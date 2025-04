'Breaking news' bij Liverpool: 'Arne Slot kan opgelucht ademhalen en ziet sterspeler contract verlengen'

Arne Slot heeft mogelijk een énorme zorg minder. De trainer van Liverpool lijkt zijn sterspeler binnenboord te houden. Volgens Daily Mail is Mohamed Salah dicht bij het verlengen zijn aflopende contract.

Het Engelse medium kopt dan ook op breaking news. Het ging de afgelopen weken veel over Salah en zijn aflopende contract. De Egyptenaar kreeg zeer riante aanbiedingen uit Saoedi-Arabië, maar lijkt er toch voor te kiezen om in het koude Liverpool te blijven. 'Een nieuwe deal komt steeds dichterbij', weet de krant.

Hij zou zijn overgehaald door de goede vorm waarin Liverpool verkeert. The Reds stevenen af op de titel in de Premier League en dat is zeker niet in laatste plaats te danken aan Salah. Hij was in 31 competitiewedstrijden goed voor 27 doelpunten en zeventien assists. Hij leidt dan ook beide lijstjes.

Daily Mail denkt ook dat Virgil van Dijk in navolging van Salah zijn overeenkomst zal verlengen. Het mogelijke vertrek van Salah, Van Dijk én Trent Alexander-Arnold was de afgelopen periode een hot topic in Engeland en voornamelijk in Liverpool. Het lijkt er vooralsnog op dat alleen Alexander-Arnold vertrekt. Real Madrid zou zijn volgende bestemming worden.

Van Dijk heeft na afloop van de afgelopen wedstrijd (3-2 nederlaag tegen Fulham) zijn 'duidelijkste hint tot nu toe' gegeven over een mogelijke contractverlenging. "Er is vooruitgang, ja", vertelde hij aan de aanwezige verslaggevers. Of dat definitief betekent dat hij blijft, wil hij niet zeggen. "Ik weet het niet. Luister, dit zijn interne besprekingen en we zullen zien."

