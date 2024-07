Burgemeester Arnhem doet oproep aan KNVB: 'Geef Vitesse die kans, Arnhem hoopt op u'

De KNVB moet Vitesse z'n proflicentie niet afnemen, maar juist helpen. Dat vindt de burgemeester van Arnhem; Ahmed Marcouch. Die heeft een brief geschreven aan de voetbalbond om te vragen de noodlijdende club uit zijn stad te redden.

"Vitesse heeft een nieuwe kans nodig om de wederopbouw mogelijk te maken. Geef ons die kans", schrijft de burgemeester. "We staan aan de rand van de afgrond. Als we daar in vallen dan is het allemaal voorbij. Als we er met elkaar overheen stappen, als we de licentie krijgen om komend seizoen weer mee te doen, dan bouwen we de club weer op. Nuchter en dichtbij. Correct en sluitend."

'Arnhem hoopt op u'

"Vitesse is bijna thuis. Voor de eerstvolgende meters is uw welwillende medewerking onmisbaar. Arnhem hoopt op u", aldus de burgemeester. Op 9 augustus zou Vitesse aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie moeten beginnen met een thuiswedstrijd tegen Telstar. Voor die tijd leeft de club in onzekerheid over het voortbestaan.

22 juli besluit

Vitesse kreeg vrijdag opnieuw extra tijd om de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen. De beroepscommissie van de KNVB gaf de club uitstel door 'de positieve ontwikkelingen binnen de club in de afgelopen periode', stond in een verklaring. De beroepscommissie hoopt nu uiterlijk 22 juli een besluit te nemen.

Nieuw reddingsplan voor Vitesse: 'Als Guus Franke afhaakt...' Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit heeft zich bij Vitesse gemeld met een nieuw reddingsplan voor de club. Dat meldt De Telegraaf. Eerder op vrijdag werd bekend dat overnamekandidaat Guus Franke zich dreigde terug te trekken.

Geldschieter

Met 'de positieve ontwikkelingen' doelde de commissie op de komst van Guus Franke als geldschieter. De multimiljonair en Vitesse-fan vormt de oplossing voor de miljoenenschuld van de club en is ook bereid de begroting sluitend te maken. Maar ook al hij zich terugtrekt, zoals de geruchten gaan, dan is er nog een plan B.