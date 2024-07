Nieuw reddingsplan voor Vitesse: 'Als Guus Franke afhaakt...'

Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit heeft zich bij Vitesse gemeld met een nieuw reddingsplan voor de club. Dat meldt De Telegraaf. Eerder op vrijdag werd bekend dat overnamekandidaat Guus Franke zich dreigde terug te trekken.

De zakenman leek de enige overgebleven mogelijke redder van Vitesse, dat failliet gaat als de ondernemer zich terugtrekt of geen licentie voor volgend seizoen krijgt. Maar nu komt Van de Kuit met een tussenoplossing.

Redder van Vitesse dreigt zich terug te trekken: 'Die tijd hebben we simpelweg niet' Vitesse ontving vrijdagochtend het goede nieuws dat de club langer de tijd krijgt om de proflicentie voor het komende voetbalseizoen veilig te stellen. Toch is de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke niet blij met een andere deadline. Hij dreigt zich zelfs terug te trekken als overnamekandidaat.

Vitesse krijgt uiterlijk 22 juli te horen krijgt of het beroep tegen het intrekken van de licentie succes heeft gehad. In de oplossing van Van de Kuit gaat het niet om een overname, maar wordt voorkomen dat Vitesse de licentie kwijtraakt en daarmee ophoudt te bestaan.

"Het is een achtervang voor als Franke afhaakt, waarmee de stabiliteit op korte termijn gewaarborgd is", aldus de stadioneigenaar.

Kwijtschelding en terugbetaling

Onderdeel van het voorstel is de volledige kwijtschelding en terugbetaling van kosten die zijn gemaakt aan commissarissen en directieleden. "Daarmee is in totaal al bijna een miljoen euro gemoeid. En dat bij een club die in financiële nood is. Ook de bonus van 75.000 euro die algemeen directeur Edwin Reijntjes zou ontvangen bij een geslaagde aandelenoverdracht moet van tafel", aldus Van de Kuit.