Cody Gakpo vol lof na 'sicke reddingen' van Bart Verbruggen en Oranje-verdedigers: 'Die speelden allemaal keeper'

Nederland staat in de halve finale van het EK na een loodzware wedstrijd tegen Turkije. In de slotfase moest Oranje met man en macht verdedigen om de gelijkmaker van de Turken te voorkomen. Dat Oranje daarin slaagde, maakte Cody Gakpo enorm trots. Hij gaf de complimenten ook aan doelman Bart Verbruggen.

"We hebben hard gevochten en gewonnen", beseft Gakpo in gesprek met de NOS. In de tweede helft boog Oranje een achterstand om in een voorsprong, waarna het in de zenuwslopende slotfase standhield. Dat ging niet vanzelf, weet de buitenspeler. "Een paar sicke reddingen van Bart, de hele achterste linie. Die speelden allemaal keeper", lacht hij. In de laatste minuten gooide werkelijk iedereen zich voor elk schot van de Turken, waardoor Oranje de halve finale haalde.

Doelpunt niet op zijn naam

In de 76ste minuut leek Gakpo de winnende goal op zijn naam te schrijven. Hij gleed samen met de Turkse verdediger Mert Müldür de 2-1 binnen, maar de UEFA besloot dat het een eigen goal van de Turk was. Daardoor is Gakpo nog niet in zijn eentje topscorer van het EK. "Volgens mij haakte hij mij waardoor hij zelf de bal erin tikte." Gakpo zit er niet mee. "We hebben gewonnen dus het maakt niet uit."

Halve finale tegen Engeland

Gakpo kan zich opmaken voor een heerlijke halve finale. Met Oranje speelt hij woensdagavond tegen Engeland, waar hij veel bekenden tegenkomt uit de Premier League. De Engelsen rekenden na strafschoppen af met Zwitserland.

Alles over EK voetbal

