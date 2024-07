Ronald Koeman gaat halve finale goed vieren met Oranje: 'Dat glaasje rode wijn gaat er komen'

Het is Ronald Koeman gelukt: Oranje staat voor het eerst in 20 jaar in de halve finale van het EK en daar is ook de bondscoach natuurlijk dolblij mee. Hij blikte na afloop uitgebreid terug op de spectaculaire wedstrijd tegen Turkije (2-1), onder meer op de tegengoal, de discussie over de spitspositie en Engeland als de volgende tegenstander.

Tegenover de NOS analyseerde Koeman het duel. Hij zag dat Oranje na een goede start ver wegzakte en uiteindelijk op achterstand kwam. Daar ging een raar moment van Denzel Dumfries aan vooraf. Hij liet bewust een corner toe. "Ik dacht: wat doet Denzel? Volgens mij was het een corner en liet hij hem lopen. Ik denk dat hij niet gezien heeft dat de bal door Nathan Aké werd aangeraakt."

Uiteindelijk kwam het goed voor Oranje en is de fout van Dumfries vergeven. Koeman geeft ook een groot compliment aan de rechtsback, die met een voorzet belangrijk was bij de 2-1. "Hadden we er nog meer met zo'n groot hart als Denzel, dan hadden we nog meer kunnen doen."

Discussie over spitspositie

Wout Weghorst werd na rust ingebracht en met hem in de punt van de aanval boog Oranje een achterstand om in een overwinning. Dat werpt weer de vraag op of Weghorst niet zou moeten starten. "Ik hoorde net die discussie ook", doelt Koeman op een gesprek tussen analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart. "Maar als Memphis die eerste bal er meteen inschiet, dan is de discussie ook niet aan de orde. Maar ik begrijp de discussie wel."

Halve finale tegen Engeland

Hoe dan ook: Oranje staat dankzij de zege voor het eerst in twintig jaar weer in de halve finale van een EK. De laatste keer was 2004. Nederland treft bij de laatste vier Engeland. De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van Borussia Dortmund. "Ja, leuk", merkt Koeman droog op. "Ze hebben goede spelers, maar die hebben wij ook. En het is in een van de mooiste stadions waar je mag spelen."

Koeman oogt heel koeltjes en nuchter na de zege, maar is wel degelijk enorm blij. Hij gaat het ook nog even vieren. "De missie is nog niet af, maar een halve finale is tot nog toe meer dan goed. Als speler kon ik wat meer blijdschap uiten dan als speler." Vanavond trekken ze bij het Nederlands elftal nog een flesje wijn open. "We hebben genoeg mensen en een grote staf. Dat glaasje rode wijn gaat er wel komen."

