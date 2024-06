Hij werd drie keer kampioen met PSV, maar is nu 32 en zit zonder club: 'Ik wil in Nederland blijven'

Met vijf prijzen in Nederland is zijn erelijst aardig gevuld, maar toch zit hij momenteel zonder contract. Na de degradatie met Vitesse in het afgelopen seizoen is Nicolas Isimat-Mirin deze zomer transfervrij. De 32-jarige Fransman hoopt snel een nieuwe club in Nederland te vinden, maar weet dat hij geduld moet hebben.

Isimat-Mirin doet er in ieder geval alles aan om zo fit mogelijk aan het nieuwe seizoen te beginnen. "Ik ben druk in training, want ik moet superfit zijn om straks goed bij een nieuwe club te kunnen beginnen", zei de verdediger in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik weet in ieder geval zeker dat ik hoe dan ook in Nederland wil blijven."

Hele programma nieuwe Eredivisie-seizoen bekend: alle topwedstrijden en derby's op een rij De KNVB maakte woensdagochtend het concept programma Eredivisie bekend. Wat opvalt: de eerste Klassieker is al heel vroeg in het seizoen.

Lucratieve contracten

De verdediger kreeg ook de mogelijkheid om te vertrekken naar het buitenland. Hij kon er mooie bedragen verdienen. "Ik heb wel een aantal aanbiedingen gekregen uit vreemde, verre landen, maar dat ga ik echt niet doen. Het waren mooie aanbiedingen, maar voor mijn familie en mij is het belangrijk om in Nederland te blijven."

Nicolas Isimat-Mirin in dienst van Vitesse. ©Pro Shots.

Geen stress

Hoewel veel clubs de komende weken al beginnen aan het nieuwe seizoen, houdt Isimat-Mirin geduld in afwachting van een nieuwe club. "Geen stress, voor mij staat kwaliteit bovenaan. Voor mij is het belangrijkste om op het hoogste niveau actief te blijven", besloot de Fransman, die 136 wedstrijden in de Eredivisie speelde.

Carrière van Isimat-Mirin

Isimat-Mirin begon zijn carrière in de jeugd van diverse Franse clubs en brak door bij Valenciennes. Via AS Monaco kwam hij terecht bij PSV, waar zijn carrière in een stroomversnelling kwam. Hij werd driemaal kampioen en won ook nog eens tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Isimat wordt echter het meest herkend door zijn spraakmakende interviews, cultstatus en het zingen van 'Come On PisJeVee' bij de huldiging.

Nicolas Isimat-Mirin nadat hij kampioen werd met PSV. © Pro Shots.

Na periodes bij Besiktas, Toulouse en Sporting Kansas City, keerde Isimat-Mirin in januari 2023 terug naar Nederland bij Vitesse. Hij werd een belangrijke speler en zelfs tijdelijk aanvoerder, maar de club bleek niet te redden. Deze zomer is hij transfervrij.