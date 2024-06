Ronald Koeman maakt belangrijke keuze: dit wordt de eerste keeper bij Oranje op het EK voetbal

Bart Verbruggen gaat het doel van het Nederlands Elftal verdedigen op het EK voetbal, meldt het AD. Om 14.00 uur licht bondscoach Ronald Koeman zijn keuze toe tijdens een persconferentie.

Koeman had tijdens de vorige persconferentie, toen de definitieve selectie bekend werd gemaakt, al in zijn hoofd wie hij waarschijnlijk tot nummer één onder de lat zou benoemen. Hij wilde echter nog niet verklappen wie dat zou zijn. Wel zou de beoogde eerste keeper ook spelen in de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland. Daarin wordt met de goalies dus niet meer geëxperimenteerd. Nu is dus bekend dat Verbruggen de uitverkorene is. Hij staat dus donderdagavond op doel tegen de Canadezen.

Voorgevoel klopt

Bart Verbruggen debuteerde afgelopen oktober onder Koeman in het nationale elftal en keepte de laatste vier EK-kwalificatiewedstrijden. Ook keepte hij een ijzersterke oefenwedstrijd tegen Duitsland. Dat was voor de jonge doelman al aanleiding om zichzelf als goede kanshebber te zien voor een plek in de basis. Dat voorgevoel blijkt dus te kloppen.

Bij Brighton & Hove Albion was het stuivertje wisselen onder de lat, waar Verbruggen en Jason Steele afwisselend wedstrijden keepte. Richting het einde van het seizoen raakte de 21-jarige Nederlander steeds beter in vorm en keepte hij de meeste duels. Verbruggen kwam afgelopen zomer over van Anderlecht.

