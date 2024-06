Nederland werkt laatste training af richting oefenwedstrijd met Canada: Frenkie de Jong nog altijd afwezig

Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training in aanloop naar het oefenduel met Canada afgewerkt. 23 spelers waren er te zien op het veld, dat betekent dat Frenkie de Jong nog altijd niet meetraint met Oranje. Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn de andere afwezigen, zij sluiten vrijdag aan bij de groep.

Frenkie de Jong is nog altijd afwezig bij Oranje. De middenvelder van Barcelona heeft een blessure en zal bij het Nederlands elftal moeten herstellen, om bij het EK mee te kunnen doen. Hij traint daarom nog altijd apart van de groep, wat erop duidt dat hij de oefenwedstrijden nog niet beschikbaar zal zijn.

Verder oogt de groep normaal, er zijn geen andere spelers die apart trainen of lopen te hinkebenen op het veld. Memphis, de andere topspeler die nog kleine pijntjes had, oogt wederom fit en doet volledig mee. Donyell Malen, die eerder deze week bij de groep kwam, lijkt ook geen last meer te hebben van de verloren Champions Leaguefinale. Hij liep met een grote lach rond op het veld.

Keeperskeuze

Woensdag staat ook in het teken van de dag des oordeels voor de keepers. Ronald Koeman heeft Bart Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow bij de selectie en heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie zijn nummer één keus is. Zelf gaf hij aan het begin van de voorbereiding aan dat het voor hemzelf al wel duidelijk was. Wellicht dat hij later op de woensdag bij de persconferentie een antwoord zal geven, wie gaat keepen in de oefenwedstrijd met Canada.

Oefenwedstrijd met Canada

Donderdag staat namelijk het eerste uitzwaaiduel van Nederland op het programma: in De Kuip ontvangt het Canada. Na afloop van deze wedstrijd kan men rustig conclusies gaan trekken over de opstelling van Oranje. De bondscoach heeft eerder al aangegeven dat hij de wedstrijden gaat afwerken met de groep die normaliter ook gaat spelen op het EK. Wie donderdag in de goal staat, zal ook keepen in Duitsland.

De rest van de opstelling zal dan ook aardig ingevuld kunnen worden, al weet je dat maar nooit met Koeman. Hij heeft al meermaals aangegeven dat hij niet aan één systeem vast wil houden. "We kunnen meerdere formaties bespelen met deze groep", zei hij bij de vorige persconferentie.