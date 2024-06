'Hij gaat Nederland bij de hand nemen': oud-international houdt vertrouwen in Memphis Depay

De afgelopen wedstrijden maakte Memphis Depay allesbehalve indruk op het EK voetbal. Velen zijn zelfs van mening dat de spits van het Nederlands elftal een plek op de bank verdient. Daar kan voormalige Oranje-international Danny Koevermans zich totaal niet in vinden.

Hij voorspelt zelfs dat de Oranje-spits tegen Oostenrijk alle mensen de mond gaat snoeren. "Het wordt de wedstrijd van Memphis Depay. Hij gaat Nederland tegen Oostenrijk bij de hand nemen. Hij heeft een lading van kritiek gekregen, maar daar gaat hij mee afrekenen. Ik weet niet precies waarom, maar dat gevoel heb ik", zei Koevermans aan Sportnieuws.nl.

Kritiek op Memphis

Een van de criticasters is Aad de Mos. Hij vindt het opvallend dat Depay tegen Oostenrijk wéér in de basis begint. "Ik had toch wat anders geprobeerd, omdat ze al geplaatst zijn. Het geeft wel aan hoe de hiërarchie is in de ploeg. Je kunt niet op naam blijven spelen. Je kunt bij mij op naam maar één ding blijven doen en dat is je rijbewijs en je paspoort verlengen", zei De Mos.

Genieten van Wout Weghorst

Een andere spits van het Nederlands elftal is Wout Weghorst. Koevermans geeft aan te genieten van de beleving van de spits, die in verband wordt gebracht met Ajax, FC Twente en enkele buitenlandse clubs. "Ik ben wel een Wout Weghorst-fan. Ik vind het heel mooi om te zien hoe hij het allemaal beleeft en hoe hij ermee omgaat als hij scoort. Dat is alleen maar mooi."

Beladen potje

Koevermans verwacht een beladen wedstrijd tegen Oostenrijk. Het Nederlands elftal is al zeker van de achtste finale, maar ze kunnen nog eerste, tweede of derde eindigen in de poule. Volgens de oud-spits kan het alle kanten op. "Het wordt een heel leuke, snelle wedstrijd, want daar zorgen die Oostenrijkers wel voor. Het gaat een heel spannend potje worden. Ik heb er zin in en ga voor een overwinning van Nederland. Het chauvinisme is er weer hoor", lachte Koevermans.

