Der Klassiker zonder Donyell Malen: aanvaller ontbreekt wegens blessure tegen Bayern München

Donyell Malen is niet helemaal ongeschonden uit de interlandperiode met het Nederlands elftal gekomen. De aanvaller, die inviel en scoorde tegen Schotland (4-0), heeft last van zijn bovenbeen. Malen mist daardoor Der Klassiker tegen Bayern München.

Malen startte op de bank tegen Schotland op vrijdag en viel na 77 minuten spelen in. In de 86e minuut maakte hij de 4-0. Een paar dagen later tegen Duitsland begon Malen, maar werd hij een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Later bleek dat het om een bovenbeenblessure ging.

Dortmund, dat verder keeper Gregor Kobel mist wegens ziekte, moet het dus doen zonder Malen. Dat terwijl hij net zo lekker in vorm was. In zijn laatste drie Bundesliga-duels voor de interlandperiode scoorde hij twee keer en gaf hij een assist.

Geen Neuer

Ook bij de tegenstander is niet iedereen okselfris. Keeper Manuel Neuer liep voor de interlandbreak al een spierscheuring op in zijn bovenbeen, hij wordt vervangen door Sven Ulreich. Verder zijn Aleksandar Pavlovic, Raphaël Guerreiro en Sacha Boey er niet bij. Spits Harry Kane doet wel weer mee, hij skipte juist de interlands van Engeland om te herstellen.

Der Klassiker

Nummer twee Bayern München ontvangt zaterdagavond (aftrap 18:30 uur) nummer vier Borussia Dortmund in de Allianz Arena. De huidige kampioen staat met nog acht wedstrijden te gaan tien punten achter op de nog ongeslagen koploper Bayer Leverkusen.