'Deze exit had Oranje niet verdiend': buitenlandse media over uitschakeling Nederland op EK

Het Nederlands elftal werd woensdagavond uitgeschakeld door Engeland op het EK voetbal en dat was volgens veel buitenlandse media niet terecht. 'Deze exit had Oranje niet verdiend', vonden de Belgen. Oranje schopte het tot de halve finale in Duitsland.

'Wat een drama voor Oranje', kopte Het Laatste Nieuws. Het Belgische medium vond dat Nederland uit de startblokken schoot in de halve finale tegen Engeland. Maar de Belgen zagen ook dat Oranje dat niet volhield. 'Ondanks de snelle voorsprong verloor Nederland vrij snel zijn grip op de wedstrijd. Engeland begon zowaar goed te voetballen - waarom kon dat niet de voorbije weken?'

De landgenoten van Het Nieuwsblad schreven dat Oranje 'er weer naast greep'. Het is de zesde keer dat Nederland de halve finale haalde, maar slechts één van die zes keer werd de finale bereikt. Dat was in 1988, toen het EK ook direct werd gewonnen.

'Had Oranje niet verdiend'

Dat Nederland eruitvloog tegen Engeland, was volgens de Belgen niet terecht. 'Deze exit had Oranje niet verdiend.' En later: 'Nederland had het makkelijker dan voor de rust. Het was ook als enige echt gevaarlijk. Pickford moest twee keer plat: op een poging van Van Dijk en eentje van Simons. Koeman had ook Weghorst ingebracht maar dat effect bleef grotendeels uit. Om dan op die manier uitgeschakeld te worden, deed pijn voor Oranje. Het had echter ook meer kunnen brengen.'

'Geweldige wedstrijd, eerlijk gezegd', zo oordeelde La Gazzetta Dello Sport. Het Italiaanse medium noemde de kraker tussen Nederland en Engeland 'halvefinalewaardig'. Een mooie passage uit het verslag van La Gazzetta: 'Xavi Simons wint een fysiek duel van Declan Rice, een gebeurtenis die niet waarschijnlijk is.' Doelend op het duel, waarna Simons in de zevende minuut de 1-0 maakt.

'Rug tegen de muur'

The Sun zag dat Engeland met de rug tegen de muur stond in de tweede helft, 'maar opeens lag de bal in het net'. 'Middenin de tweede helft kreeg Nederland een vinger in de pap. Ze wonnen een paar vrije trappen en kwamen dichtbij een goal door de teen van Virgil van Dijk.'

