Deze vrouwen en vriendinnen steunen de voetballers van Engeland tegen Nederland in de halve finale van het EK

Het draait deze weken op het EK vooral om de voetballers op het veld, maar de mannen krijgen vaak support van hun vrouwen op de tribune. Zo ook bij Engeland, dat woensdag Nederland treft in de halve finales van het EK. Wij hebben op een rijtje gezet welke vrouw bij welke Engelse voetballer hoort. Maak kennis met de WAG's van onze aankomende tegenstander.

De term WAG's betekent 'wifes and girlfriends' en is dus een Engelse term, die vooral geliefd is bij de Britse tabloids. In aanloop naar de halve finale van de Engelsen tegen Oranje is het dus hoog tijd om de vrouwen onder de loep te nemen. Ook de tv-camera's zullen de partners regelmatig gaan zoeken, dus het is wel handig om te weten welke vrouw bij welke speler hoort.

Kyle Walker

We beginnen bij de meestbesproken partner van alle Engelse spelers. Kyle Walker is namelijk getrouwd met Annie. Dat de twee nog samen zijn, mag best een wonder genoemd worden. De vleugelverdediger verwekte namelijk tijdens het huwelijk al twee kinderen bij zijn minnares. Met Annie heeft Walker ook vier kinderen. De twee vrouwenr houden de gemoederen dit EK bezig, want eerder dit toernooi zaten ze ineens allebei op de tribune tijdens een duel van Engeland.

Jude Bellingham

Voor het duel met Engeland hebben we in Nederland ook een spion zitten. Jude Bellingham zou namelijk een relatie hebben met het Nederlandse model Laura Celia Valk. Er zijn echter wel wat twijfels over de echtheid van die relatie, want de twee zijn nog geen enkele keer in het openbaar gezien. Dat zorgt voor geruchten over een mogelijke publiciteitsstunt.

Harry Kane

Bij aanvoerder Harry Kane is het allemaal een stuk rustiger. Hij is al sinds de basisschool samen met zijn vrouw Kate. De twee zijn inmiddels al ruim vijf jaar getrouwd. Harry en Kate zijn de trotse ouders van vier kinderen. Ivy werd in 2017 geboren en daarna volgden Vivienne (2018), Louis (2021) en Henry (2023).

Bukayo Saka

Aanvaller Bukayo Saka is samen met Tolami Benson. Zij eiste net als haar man de hoofdrol op rondom de kwartfinale tegen Zwitserland. Saka werd na het duel mede dankzij zijn doelpunt uitgeroepen tot 'man of the match'. De trofee die hij daarvoor kreeg, belandde echter al snel in handen van zijn vriendin. Die ging er maar al te graag mee op de foto.

Andere WAG's

Uiteraard heeft ook een groot deel van de andere spelers een relatie. Wij hebben er een aantal uitgepikt in het overzicht hieronder:

Megan Pickford is de vrouw van doelman Jordan Pickford

Rebecca Cooke de vriendin van Phil Foden

Lauren Fryer de vriendin van Declan Rice

Annie Kilner de vriendin van Kyle Walker

