Dick Schreuder laat twee Nederlanders vertrekken na promotie CD Castellón

Dick Schreuder neemt Lars Veldwijk en Gervane Kastaneer niet mee naar de Segunda División. De Nederlandse coach ziet zijn landgenoten transfervrij vertrekken bij het Spaanse CD Castellón.

De twee spelers stonden nog geen jaar onder contract bij de club van de oud coach van PEC Zwolle. De 28-jarige Kasteneer werd in september transfervrij opgepikt. Daarvoor speelde de international van Curaçao voor onder meer PEC Zwolle, Coventry City, NAC Breda en Kaiserslautern. In vijftien competitieduels kwam hij tot twee doelpunten

Veldwijk speelde nog korter voor de Spaanse club. De Nederlandse Zuid-Afrikaan kwam in totaal tot slechts zes wedstrijden. Beide aanvallers mogen opzoek naar een nieuwe werkgever. Veldwijk speelde de afgelopen jaren in Zuid-Korea. Hier werd hij een vaste waarde voor Suwon FC. Maar dat alles veranderde toen hij in 2023 betrapt werd met rijden onder invloed, waardoor hij direct op non-actief gesteld werd door zijn club. Later werd zijn contract ontbonden.

CD Castellón

De club van Schreuder speelde in een ver verleden op het hoogste niveau van Spanje. In 1991 degradeerde Castellón uit de Primera División en is sindsdien nooit meer teruggekeerd. Afgelopen seizoen promoveerde de club weer van de derde divisie naar de tweede divisie.

Schreuder heeft wel weer twee nieuwe oude bekenden gehaald. Het 19-jarige talent Jozhua Vertrouwd maakt een overstap van Jong FC Utrecht naar Spanje. En verdediger Daijiro Chirino maakt de overstap vanuit Zwolle. Het is het eerste buitenlandse avontuur van de 22-jarige voetballer. Oud-AZ-speler Haris Medunjanin zette eind dit seizoen een punt achter zijn carrière bij de club.