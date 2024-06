Drama bij oefenduel FC Twente kon voorkomen worden: geen vergunning voor hijskraan

Voetbalvereniging STEVO had geen vergunning om een hijskraan te plaatsen bij het oefenduel met FC Twente. Ook was er geen toestemming verleend voor de sfeeractie.

In Geesteren, een plaats in de provincie Overijssel, viel zaterdag een staalconconstructie naar beneden. Tien mensen raakten gewond, waarvan twee het veld in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht moesten worden.

Geen vergunning hijskraan

De amateurclub had geen vergunning aangevraagd bij de gemeente Tubbergen, zo vertelt gemeente-woordvoerder Wout Dekker. "Er is daarbij geen vergunning aangevraagd voor de sfeeractie met de hijskraan en het spandoek", aldus Dekker. Er bleek slechts een evenementenvergunning verleend te zijn. Inmiddels hebben alle gewonden het ziekenhuis verlaten.

Vijf ambulances

Het moment werd vastgelegd op video. Te zien is hoe de staalconstructie op een deel van de tribune valt, tot grote schrik van het overige publiek. Aan de kant van het spandoek stonden honderden supporters. Hulpdiensten rukten massaal uit. Kort na het ongeluk stonden er vijf ambulances op het veld.

De paniek was ook groot bij de spelers van FC Twente, die snel richting de gewonden snelden. De oefenwedstrijd stond op het punt van beginnen, maar werd uiteindelijk afgelast. FC Twente-directeur Dominque Scholten gaf een korte reactie aan RTV Oost. "Ik zat op de tribune, ik zag het gebeuren. Mijn eerste reactie was: er naartoe rennen, gaan helpen."

Champions League

De Tukkers beginnen al vroeg aan het seizoen. In augustus speelt FC Twente namelijk in de derde voorronde van de Champions League. Welke club ze zullen treffen, is nog niet bekend. De komende weken worden er onder meer oefenwedstrijden tegen het Schotse Motherwell en het Duitse Schalke gespeeld.

FC Twente haalde een keer eerder de groepsfase van de Champions League, toen de club in het seizoen 2010/11 voor het eerst (en laatst) landskampioen werd.