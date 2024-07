Duitse politie maakt einde aan fanwalk van Turkse supporters in Berlijn

De Duitse politie heeft in Berlijn de fanwalk van supporters van Turkije afgebroken. Vanwege aanhoudende politieke leuzen wordt de voetbalfans verzocht om individueel naar het stadion te gaan, waar de kwartfinale tussen Nederland en Turkije wordt gespeeld.

Op X schrijft de politie van Berlijn: "Vanwege aanhoudende politieke boodschappen van de Turkse fanwalk, is het evenement afgebroken. De fanbus is verzocht om weg te rijden. De fanwalk is inmiddels beëindigd. Aan Turkse fans is gevraagd via luidsprekers om individueel naar het stadion te gaan, met als voorwaarde dat ze een ticket hebben voor de wedstrijd tussen Turkije en Nederland."

Wolvengroet

Het viel te verwachten dat een deel van de Turkse fans een tikje opgefokt toeleeft naar de kwartfinale. Verdediger Merih Demiral is voor twee duels geschorst, vanwege het uitbrengen van de zogeheten wolvengroet. Dat is een handgebaar dat wordt gelinkt aan de extremistische organisatie Grijze Wolven.

Aufgrund fortgesetzter politischer Botschaften aus dem türkischen #Fanwalk heraus, wurde dieser erneut angehalten.

Der Fanbus wurde herausgeleitet und der #Fanwalk beendet.

Die türkischen Fans werden per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, sich individuell zum Stadion zu… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024

Berlijn

Enkele supportersverenigingen van Turkije riepen fans op om zaterdag in Berlijn het wolvengebaar te maken. Dat gebeurde dan ook veelvuldig in de straten van de Duitse hoofdstad. Ook hadden enkele Turkse fans zich verkleed als wolf. Niet heel comfortabel gezien het weer in de middag, zo tegen de dertig graden.

