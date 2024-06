Duitsers onder de indruk van eigen optreden op EK: 'Als we in een flow komen, lijkt alles te werken'

Julian Nagelsmann was uiteraard een tevreden bondscoach na een klinkende overwinning van Duitsland op Schotland (5-1) in de openingswedstrijd van het EK. "Ik moet mijn ploeg een heel groot compliment maken", vond hij.

"Ik denk dat iedereen wel weet hoeveel druk er op deze openingswedstrijd stond", stelde Nagelsmann na afloop. "Maar we hebben met heel veel intensiteit gespeeld. Die twee snelle doelpunten in de openingsfase hebben ons ook wel geholpen."

Duitsland leidde na 19 minuten met 2-0, na doelpunten van Florian Wirtz en Jamal Musiala. Kai Havertz benutte in de 45e minuut een strafschop. Schotland speelde de gehele tweede helft met tien man. Ryan Porteous kreeg vlak voor rust een rode kaart voor zijn overtreding op Ilkay Gündogan.

'Geile Tor-Party': Uitzinnige Duitse media dromen al van EK-titel na droomstart tegen Schotten Duitsland versloeg vrijdagavond in het openingsduel Schotland met 5-1 en dus is de EK-koorts flink toegenomen bij onze oosterburen. In de media wordt al gedroomd van de eerste eindzege op een EK sinds 1996.

In de tweede helft scoorden de invallers Niclas Füllkrug en Emre Can nog voor het gastland. Duitsland kwam tot negentien doelpogingen. Schotland, dat in de tweede helft met een man minder speelde, schoot of kopte geen enkele keer op doel van het gastland. De enige Schotse treffer kwam op naam van de Duitse verdediger Antonio Rüdiger, die in de slotfase zijn eigen doelman Manuel Neuer passeerde.

"We moeten natuurlijk nog veel meer laten zien op dit EK", besefte Nagelsmann. "Ik ben ook blij dat ik niet een speler in het zonnetje hoef te zetten. Er waren heel veel uitblinkers. Het is heerlijk om zoveel goede spelers te laten invallen."

Wervelend Duitsland baart Rafael van der Vaart zorgen: 'Dit heeft Nederland niet' Duitsland versloeg in het openingsduel van het EK met 5-1 van Schotland. Het gastland werd op voorhand gezien als een van de favorieten voor de eindzege en maakte die status meer dan waar. Na afloop was oud-voetballer Rafael van der Vaart dan ook lovend over de Duitsers en hij denkt dat ze een streepje voor hebben op Oranje.

Jamal Musiala

Jamal Musiala, de maker van het tweede doelpunt, werd als beste speler van de wedstrijd verkozen. "Ik denk niet dat we beter aan het EK konden beginnen", zei hij. "We wilden het EK goed aftrappen en dat is gelukt. We hebben veel vertrouwen in onze coach Nagelsmann en zijn tactiek. We hebben alles gegeven op het veld. We hebben zo'n goede selectie. Als we in een flow komen, dan lijkt alles te werken."