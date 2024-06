Wervelend Duitsland baart Rafael van der Vaart zorgen: 'Dit heeft Nederland niet'

Duitsland versloeg in het openingsduel van het EK met 5-1 van Schotland. Het gastland werd op voorhand gezien als een van de favorieten voor de eindzege en maakte die status meer dan waar. Na afloop was oud-voetballer Rafael van der Vaart dan ook lovend over de Duitsers en hij denkt dat ze een streepje voor hebben op Oranje.

"Ze hebben alles in huis", vertelt Van der Vaart na afloop van het duel bij de NOS. De oud-international was diep onder de indruk van de ploeg van Julian Nagelsmann: "Ze hebben ongelooflijk veel talent en veel spelers met individuele acties. Een geweldige Toni Kroos en Jamal Musiala was buitenaards."

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

'Dat hebben wij niet'

Mede-analist Youri Mulder zag dat Duitsland veel gevaar wist te stichten doordat de aanvallers vaak diep gaan. De Schotten waren er niet tegen bestand en Daar ontbreekt het volgens Van der Vaart aan bij Nederland: "Dat hebben wij helemaal niet."

Dat terwijl Oranje volgens hem wel iemand heeft die de diepgaande spelers zou kunnen bedienen: "Als je iemand hebt als Joey Veerman, die geeft de ballen wel." Dan moet er dus wel een van de aanvaller de ruimte in duiken: "Je moet gaan lopen. Dan wordt de verdediging uit elkaar gerukt en kun je de bal op het juiste moment geven."

'Buitenaardse' Musiala

Van der Vaart was helemaal onder de indruk van Musiala. "Hij is niet te houden", zag de voormalig international. "Hij heeft snelheid, maar altijd de controle. Het ziet er zo makkelijk uit. Hij heeft ook nog eens overzicht voor zijn medespelers. Hij begon nog heel slecht, maar toen maakte hij die goal en was het smullen."



