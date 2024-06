Duitsland mazzelt in laatste oefenwedstrijd voor EK, 'It's not coming home' voor Engeland

Duitsland heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in eigen land nipt gewonnen. Vlak voor tijd maakte invaller Pascal Groß de winnende tegen Griekenland: 2-1. Op Wembley verloor Engeland met 1-0 van IJsland, terwijl Polen zelfvertrouwen tankte in aanloop naar het duel met het Nederlands elftal.

Duitsland speelde in de eerste oefenwedstrijd voor het Europees kampioenschap gelijk tegen Oekraïne (0-0) en vrijdagavond zag het er lange tijd ook beroerd uit. Na iets meer dan een half uur spelen maakte Giorgos Masouras de openingstreffer namens de Grieken. Dat was tevens de ruststand.

Duitse bondscoach ondanks gelijkspel onder de indruk van zijn ploeg: 'We wilden echt winnen' Julian Nagelsmann, bondscoach van de Duitse nationale ploeg, is onder de indruk van zijn spelers. Duitsland speelde maandagavond 0-0-gelijk tegen Oekraïne, maar de bondscoach maakt zich geen zorgen over die uitslag richting het EK.

In het stadion van Borussia Mönchengladbach, geen onderkomen tijdens het EK, stelde het gastland na rust orde op zaken. Al duurde dat wel lang. Kai Havertz maakte tien minuten na rust de gelijkmaker. Invaller Groß van Brighton scoorde in de 89e minuut de winnende treffer.

'Not coming home?'

Over het Kanaal zijn de verwachtingen zoals ieder toernooi torenhoog. Engeland is op zoek naar de eerste grote prijs sinds (het WK) 1966. The Three Lions oefenden vrijdagavond op Wembley, maar dat werd geen goede generale. Jon Thorsteinsson maakte na twaalf minuten de enige treffer.

Zonder Champions League-winnaar, maar met spelers als Harry Kane, Phil Foden, Cole Palmer en Declan Rice zocht Engeland tevergeefs naar de gelijkmaker. Voor het eerst sinds 1968 verloren de Engelsen een uitzwaaiwedstrijd voor een eindronde. IJsland is aanstaande maandag de laatste tegenstander van Nederland voor het EK.

Polen wint, maar raakt Milik kwijt

Polen, de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK, won met 3-1 van Oekraïne. Sebastian Walukiewicz, Piotr Zielinski en Taras Romanczuk zorgden voor de goals in het eerste half uur. Artem Dovbyk zorgde in de 41ste minuut voor de eindstand.

Toch zijn er zorgen bij de Polen. Ze kunnen volgende week zondag in de eerste groepswedstrijd tegen Nederland op het EK mogelijk niet beschikken over Arkadiusz Milik. De oud-Ajacied liep in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne al in de vijfde minuut een blessure op en ging strompelend, ondersteund door wat verzorgers, van het veld af in Warschau.