Duitse bondscoach ondanks gelijkspel onder de indruk van zijn ploeg: 'We wilden echt winnen'

Julian Nagelsmann, bondscoach van de Duitse nationale ploeg, is onder de indruk van zijn spelers. Duitsland speelde maandagavond 0-0-gelijk tegen Oekraïne, maar de bondscoach maakt zich geen zorgen over die uitslag richting het EK.

"Natuurlijk hadden we liever met 2-0 of 3-0 gewonnen, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld", zei Nagelsmann na afloop. "De uitslag doet geen recht aan ons spel."

Gastheer voor het EK oefende in Neurenberg tegen Oekraïne. Beide landen zien we over twee weken op het EK. Duitsland zelfs als eerste, want dat land opent op 14 juni het EK met een wedstrijd tegen Schotland. Oekraïne zit in groep E met onder andere België.

"Voor mij is het belangrijkste of we echt wilden winnen', vervolgt Nagelsmann. "Of dat werd gedacht: we wel wat er gebeurt omdat het een vriendschappelijke wedstrijd is. Ik had vandaag de indruk dat we absoluut wilden winnen." En dus is de bondscoach onder de indruk.

"Ik ben ervan onder de indruk hoe iedereen met zijn rol omgaat. Ook de invallers hadden er vandaag geen moeite mee om zich direct te laten zien. Ze stonden er meteen."