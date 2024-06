Duitsland - Oekraïne: op deze zender kijk je live naar oefenwedstrijd tussen EK-gangers

Het EK voetbal staat voor de deur en dus oefenen de komende twee weken alle 24 landen die meedoen aan het EK. Maandag is het al meteen de beurt aan gastland Duitsland, dat in eigen land het bal opent.

Duitsland opent op vrijdagavond 14 juni het EK met de groepswedstrijd tegen Schotland. Maandag speelt Duitsland ter voorbereiding op het EK tegen Oekraïne, dat zelf ook naar het EK gaat. Via de play-offs kwalificeerde het land in oorlogsgebied door Bosnië en IJsland uit te schakelen.

Oefenwedstrijden Engeland en Kroatië

In het stadion van Nürnberg staat maandagavond vanaf 20.45 uur de eerste oefenwedstrijd van de EK-deelnemers op het programma. Naast Duitsland en Oekraïne komen ook EK-gangers Schotland (tegen Gibraltar), Kroatië (tegen Noord-Macedonië), Albanië (tegen Liechtenstein) en Engeland op maandagavond in actie.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels

Duitsland - Oekraïne live op televisie

Helaas voor ons Nederlanders is alleen de wedstrijd Duitsland - Oekraïne live te zien op televisie. Als je een abonnement op Ziggo Sport hebt, kun je terecht op Ziggo Sport Voetbal. Maar zonder abonnement kun je dat duel ook live zien. Op de Duitse zender ARD is de wedstrijd ook te volgen. Dat kanaal zit bij de meeste aanbieders in het standaard pakket. Bij KPN bijvoorbeeld op kanaal 44, bij Ziggo op kanaal 54 en bij Delta op 450.

Achtste finales

Oekraïne zit op het EK in groep E, met België, Roemenië en Slowakije. Er liggen dus kansen voor Oekraïne om door te gaan naar de achtste finales. Zeker omdat ook de beste nummers drie van de poules door mogen naar de knock-outfase.

EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie

Nederlands elftal

Het Nederlands elftal oefent ook nog twee keer in aanloop naar het EK. Donderdagavond 6 juni is Canada de eerste tegenstander in de Kuip in Rotterdam. Op 10 juni oefent Oranje ook nog tegen IJsland. Op 16 juni is dan de eerste wedstrijd op het EK tegen Polen, waarna ook groepswedstrijden volgen tegen Frankrijk en Oostenrijk.