Eden Hazard drijft de spot met zichzelf: 'Geen fitness, geen hardlopen'

Eden Hazard toonde behoorlijk wat zelfspot tijdens de opening van een trainingsveld bij zijn oude club OSC Lille dat naar hem vernoemd werd. De gepensioneerde voetballer was tijdens zijn carrière niet bepaald een harde werker, en dat weet hij zelf ook.

"Ik heb niet veel te zeggen", aldus de 33-jarige Hazard. "Omdat het veld van Eden Hazard is: geen fitness, geen hardlopen, gewoon voetballen met de bal. Dat is alles."

Afgelopen oktober kondigde de Belg aan zijn loopbaan te beëindigen. Hij speelde tijdens zijn carrière voor Lille, Chelsea en Real Madrid.

Overgewicht

Hazard stond er om bekend niet al te hard te werken aan zijn fitheid. Eerder gaf hij in de Obi One podcast toe altijd te veel te zijn aangekomen aan het begin van het seizoen. In zijn vakantie wilde hij niet meer trainen. "Vraag me niet om iets te doen. Ik wil dan graag bij mijn familie zijn, naar het strand gaan, dus vraag me niet om te gaan hardlopen in die drie of vier weken. Ik kan voetballen met mijn kinderen op het strand, maar vraag me niet om te rennen." Ook tegen eten zei Hazard geen nee in zijn vakantie. "Als je me vraagt om iets te eten, dan ga ik eten. Zelf als ik het niet lekker vind, ga ik gewoon eten!"

Ook de Belgische biertjes zorgden er tijdens de carrière van Hazard voor dat hij elke zomer wat kilo's aankwam. "Ik houd van bier. In België hebben we de beste bieren ter wereld. Ik dronk niet elke dag, maar af en toen na een goede wedstrijd is één of twee biertjes wel lekker."