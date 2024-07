FC Twente ziet Wout Weghorst graag komen, maar neemt geen risico’s: ‘Derde worden is waanzinnig voor ons’

FC Twente maakt zich op voor de voorrondes van de Champions League. De druk bij de achterban is alweer aanwezig: De Tukkers moeten de Champions League in én strijden om de bovenste plekken. Daar willen FC Twente-trainer Joseph Oosting en technisch directeur Arnold Bruggink nog niet in mee.

Bruggink benadrukt vooral dat een derde plek vóór Ajax normaliter een utopie is. “Wij kunnen alleen derde worden als Ajax, PSV en Feyenoord niet thuis geven. Dan moeten wij toeslaan en dat hebben we gedaan. Derde worden met FC Twente is waanzinnig”, zegt de ex-international tegenover Sportnieuws.nl.

'Vierde, vijfde of zesde kan ook prima zijn'

Oosting vult Bruggink maar al te graag aan. “Realisme is wel op z’n plek, want derde worden is niet vanzelfsprekend. En al helemaal niet omdat we volgend jaar ook in Europa actief zijn. Als je dan vierde, vijfde of zesde wordt in combinatie met Europees voetbal, kan het nog steeds een prima seizoen zijn. We moeten het verwachtingspatroon managen.”

Benieuwd naar het niveau van FC Twente

FC Twente heeft de selectie aardig intact weten te houden. Myron Boadu, Naci Unuvar, Joshua Brenet en Gijs Smal zijn er niet meer bij, maar de rest is gebleven. De Tukkers spelen in de voorronde van de Champions League, maar hebben in ieder geval de zekerheid van de groepsfase van de Europa League.

“We hebben een goede selectie, maar we krijgen wel te maken met de groepsfase van een Europees toernooi. Dat is nieuw voor FC Twente en dat kost tijd om aan dat schema te wennen. Ik ben heel benieuwd hoe we daarmee omgaan.”

Europees voetbal halen

Als het aan Oosting ligt, moeten supporters ook niet per sé kijken naar het eindresultaat. “Je hebt Ajax, PSV, Feyenoord. En dan heb je ook nog AZ, FC Utrecht en FC Twente. Ik ga niet in de resultaten zitten."

Ik heb liever dat we onze manier van aanvallen en verdedigen verbeteren, want dan zien we aan het einde van de streep wat het heeft opgeleverd. We willen gewoon opnieuw Europees voetbal halen.”

Structureel Europa in

De nummer drie van de Eredivisie speelde in 2019 nog in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn opgeklommen naar een stabiele subtopper met drie jaar Europees voetbal op rij. Dat moet structureel worden, vindt de technische man van FC Twente.

“Ik wil dat we als club en organisatie beter worden. Wij moeten structureel Europees gaan spelen om écht stappen te maken als club. Dat moeten we voor elkaar zien te boksen.”

Groepsfase Champions League

Een financiële klapper is in de maak als zij de groepsfase van de Champions League halen. Dan kan er zomaar 18 miljoen euro aan startgeld worden bijgeschreven. “Dat klinkt allemaal fantastisch, maar laten we ook reëel zijn. Daar kan een club als FC Twente niet op begroten, maar het zou wel gigantisch knap zijn als dat lukt.”

Supporters van de club hoeven echter niet te verwachten dat er ineens aankopen worden gedaan met het oog op de Champions League. “Natuurlijk willen we FC Twente op de kaart zetten, maar we kunnen geen risico’s nemen. We gaan écht geen beleid maken op een mogelijke deelname. Dat zou je het bestuur echt kwalijk moeten nemen. Het fundament moet veel sterker zijn, daar zijn we nu nog niet.”

Geen streep door Wout Weghorst

Wout Weghorst en Myron Boadu worden veel genoemd onder fans van FC Twente. Bruggink zet in ieder geval nog geen streep door Weghorst. “Ik zou het graag anders zien, maar wij kunnen niet een miljoenenbod bij Burnley op tafel leggen. Wij zijn gewoon afhankelijk van zulke clubs”, zegt de technisch directeur.

Oosting heeft begrip voor de fanatieke aanhang van FC Twente, maar benadrukt dat geduld op z’n plaats is. “Burnley en Monaco hebben ook heel veel geld betaald voor Weghorst en Boadu, dus die gaan die spelers echt niet even gratis naar FC Twente laten gaan. Maar ik zie Weghorst en/of Boadu absoluut graag hier naartoe komen”, aldus de oefenmeester van de Tukkers.