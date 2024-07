Vertrouwen in Oranje is enorm: 'Nederland wint het EK, dat denk ik echt'

De uitstekende overwinning van het Nederlands elftal op Roemenië in de achtste finale heeft het vertrouwen flink doen toenemen. Dat is in ieder geval bij Pierre van Hooijdonk zo. De analist denkt dat Oranje dit EK gaat winnen.

Dat het speelschema gunstig is, helpt volgens de analist flink mee. "Je moet ook echt geluk hebben. We kunnen toch wel stellen dat het Nederlands elftal daarover niet te klagen heeft", zo stelt hij in Studio Fußball. Daarmee doelt hij op onder meer de gunstige tegenstanders. Roemenië was op papier de makkelijkste tegenstander en volgens Van Hooijdonk is ook Turkije goed te doen. "Alles ziet er eigenlijk goed uit." Daarom weet Van Hooijdonk zeker wie het EK wint. "Nederland, dat denk ik echt."

Deze speler van Oranje doet het nog nét iets beter dan Cody Gakpo op EK voetbal Vier wedstrijden heeft Nederland ondertussen op het EK gehad. De ene wedstrijd ging wat beter dan de ander, maar er was een aantal spelers dat wél consequent bleef spelen. Tijd om de balans op te maken richting de kwartfinale tegen Turkije. Wie blijft consequent goed spelen, wie ís eigenlijk de beste speler? De spelersrapporten wijzen het uit.

Eerst moet Turkije verslagen worden. Van Hooijdonk snapt niet dat we in Nederland wakker liggen van de tegenstander in de kwartfinale. "Het is een pittige tegenstander. Maar als je van tevoren uit de zeven kwartfinalisten mag kiezen, kiezen we allemaal Turkije."

Scheidsrechter Nederland - Turkije: Clément Turpin wordt ondanks al zijn topduels maar aan één beruchte wedstrijd herinnerd Clément Turpin is zaterdagavond de scheidsrechter tijdens Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De Fransman heeft een bak aan ervaring en floot al ontzettend veel topwedstrijden. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd hangen die bijna tien jaar geleden compleet uit de hand liep.

Volgens Van Hooijdonk kan Oranje alleen niet winnen als het speelt zoals in het verloren duel met Oostenrijk. "Je zal zelf goed moeten zijn. Als je dat niet bent, dan blijft er weinig over om te verrassen."

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije vindt zaterdag om 21.00 uur plaats in Berlijn. Bij een overwinning wacht in de halve finale de winnaar van Engeland - Zwitserland. In de mogelijke finale zijn Spanje, Frankrijk, Portugal of Duitsland de mogelijke tegenstanders voor Oranje.

