Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther helpt geruchten de wereld uit: 'Dat gevoel heb ik'

Timon Wellenreuther verlengde afgelopen week zijn contract bij Feyenoord tot en met de zomer van 2027. De Duitse goalie zal komend seizoen opnieuw de concurrentiestrijd met Justin Bijlow aangaan. Ondanks dat hij geen garanties kreeg, voelt hij het vertrouwen van Feyenoord.

Onder Arne Slot was Justin Bijlow zonder twijfel de eerste doelman. Telkens wanneer de Oranje-international weer fit was, moest Wellenreuther genoegen nemen met een plek op de bank. Wellenreuther: "Ik voel het vertrouwen en heb het gevoel dat ik een kans maak op een basisplaats. Ik wil het de coach zo moeilijk mogelijk maken", zegt de Duitser tegenover Sportnieuws.nl.

Eerste zege in De Kuip een feit voor Feyenoord: uitvallen Quinten Timber smetje Feyenoord heeft zaterdagmiddag een goede overwinning geboekt op het Belgische KRC Genk. Onder leiding van de kersverse trainer Brian Priske werd er goed gevoetbald, maar stond vooral het vizier nog niet op scherp. Het smetje op de 3-1 zege was het uitvallen van aanvoerder Quinten Timber.

Geen garanties

Wellenreuther gaf in een eerder stadium aan hoe dan ook te willen keepen, maar kreeg voor komend seizoen absoluut geen garanties dat hij de eerste doelman bij Feyenoord wordt. "In het voetbal zijn er nooit garanties en al helemaal niet bij een topclub. Natuurlijk wil ik eerste keeper worden, maar je hebt te maken met concurrentie."

"En daar ben ik ook niet te beroerd voor. Ik kijk er juist naar uit om de concurrentie met Justin aan te gaan en te vechten voor mijn plek. Ik wil die basisplaats afdwingen", aldus de 28-jarige goalie, die ook in de belangstelling stond van PSV.

Timon Wellenreuther wil volgend seizoen ergens eerste keeper zijn: 'Niemand vindt dit leuk' Timon Wellenreuther zal deze zomer met extra interesse in de gaten houden wat Justin Bijlow gaat doen. Wellenreuther, normaal gesproken reservekeeper bij Feyenoord, wil volgend seizoen namelijk ergens de eerste keeper zijn.

Pittige pot tegen KRC Genk

Voor Wellenreuther zit de eerste wedstrijd in De Kuip er weer op. Zaterdagmiddag won Feyenoord met 3-1 van KRC Genk. "Het was een goede oefenpot tegen een uitstekende tegenstander. Ze vlogen er af en toe met pittige tackles in, maar we hebben de wedstrijd winnend afgesloten. Dat is het belangrijkste."

KRC Genk schuwde de duels absoluut niet met een blessure voor Quinten Timber als gevolg. Wellenreuther ergerde zich wel aan het fysieke Genk. "In het begin was er nog niet zoveel aan de hand, maar na vier of vijf van zulke harde tackles denk je wel van: 'What the fuck, its a test game'. Natuurlijk wil je ook oefenwedstrijden winnen, maar niet op deze manier", zegt Wellenreuther.

Twee Feyenoord-aanwinsten kampen nog met blessures en trainen apart van de groep Julian Carránza en Gijs Smal zijn nog niet fit genoeg om met de groep van Feyenoord mee te trainen. De twee kampen nog met kleine blessures en hebben sinds hun komst nog geen groepstraining gedaan.

Eerste weken onder Brian Priske

De afgelopen seizoenen speelde Feyenoord onder Arne Slot, maar die vertrok naar Liverpool. Sinds twee weken staat Brian Priske aan het roer. De eerste indruk is goed. "Na twee weken is het verschil met Arne lastig te zeggen, maar hij maakt wel een goede indruk op me. Ik ben benieuwd hoe we het dit seizoen gaan doen."

Brian Priske zegt meteen sorry bij eerste persconferentie Feyenoord: 'Moet snel beter zijn' Brian Priske is deze week officieel begonnen als hoofdtrainer van Feyenoord. De Deen kwam over van Sparta Praag en volgt Arne Slot op. Woensdag schoof hij voor het eerst aan in De Kuip voor een persconferentie, die even in het Nederlands ging en daarna in het Engels.

Ander systeem bij Feyenoord

Priske heeft in ieder geval één grote wijziging doorgevoerd bij Feyenoord. De ploeg speelt vanaf het begin van de voorbereiding in een 3-4-3-formatie. "We moeten hier wel aan wennen, want heel weinig spelers hebben eerder in dit systeem gespeeld."

"Tot nu toe gaat het ook gewoon goed met een 4-0 overwinning op Dordrecht en nu een 3-1 zege op Genk. We moeten nu zorgen dat we het systeem beter en beter onder de knie krijgen, maar geef ons een paar weken. Uiteindelijk gaat dit ervoor zorgen dat we moeilijker te verslaan zijn."

Verschil in details

Niet alleen voor de spelers verandert het spel door de formatie. Wellenreuther bevestigt dat hij ook enkele zaken anders zal moeten doen. "Het gaat vooral om kleine details, maar uiteindelijk ben en blijf ik gewoon een keeper. Ik moet de ballen tegen houden, maar ik heb aan de bal wel een paar taken gekregen", besloot Wellenreuther die afgelopen seizoen tot negentien wedstrijden kwam.