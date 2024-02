Feyenoord kan financieel meeprofiteren van miljoenentransfer Sinisterra

AFC Bournemouth neemt Luis Sinisterra definitief over van Leeds United. De oud-speler van Feyenoord speelde al op huurbasis voor de Premier League club. Volgens 1908.nl kan Feyenoord ongeveer 407.000 euro verdienen aan de transfer.

Bournemouth bevestigde vrijdag de komst van Luis Sinisterra. De Colombiaan kwam al op huurbasis uit voor de club, nadat hij afgelopen seizoen met Leeds United degradeerde uit de Premier League. Hij maakte indruk bij Bournemouth met zijn eerste goal in de wedstrijd tegen Manchester City in november. Tot nu toe is hij bij The Cherries goed voor vier goals en drie assists in alle competities.

Feyenoord profiteert

Feyenoord kan een graantje meepikken van de transfer van Sinisterra. De club verkocht hem in 2022 voor 25 miljoen euro aan Leeds United. Feyenoord incasseert geen doorverkooppercentage, omdat de Colombiaan door Leeds met verlies word verkocht. De regerend landskampioen houdt wel een solidariteitsbijdrage over aan de transfer. Omdat Sinisterra al op negentienjarige leeftijd naar Rotterdam kwam, geldt deze voor vier jaar. Volgens berekeningen van 1908.nl levert de bijdrage Feyenoord ongeveer 470.000 euro op.

Bij Feyenoord speelde Sinisterra 113 wedstrijden waarin hij 35 keer scoorde en 29 assists gaf. De 25 miljoen euro die de Rotterdamse club voor de speler ontving in 2022 was op dat moment een recordbedrag.