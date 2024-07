Frankrijk houdt vertrouwen in Didier Deschamps na uitschakeling op EK: 'Geen reden om te twijfelen'

Frankrijk werd dinsdagavond op het EK in de halve finale uitgeschakeld door Spanje, maar bondscoach Didier Deschamps hoeft niet te vrezen voor zijn baan. Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond, geeft aan dat de bondscoach ook op het WK van 2026 de eindverantwoordelijke zal zijn.

Deschamps krijgt al jaren kritiek op het behoudende spel van zijn ploeg en dit EK kwam dat tot een hoogtepunt. Frankrijk scoorde in de eerste vijf duels geen enkel normaal velddoelpunt. Tegen Spanje lukte dat wel, maar dat mocht niet baten. De Spanjaarden wonnen met 2-1 in München en nemen het zondag op tegen Nederland of Engeland in de EK-finale.

Kylian Mbappé moet het ontgelden na pijnlijke afgang van Frankrijk op EK: 'Lijkt op een oude veteraan' Het EK van Frankrijk is uitgelopen op een mislukking. Zonder indruk te maken, werd het in de halve finale uitgeschakeld door een sterker Spanje. In de Franse pers krijgt met name Kylian Mbappé de wind van voren.

'Geen reden om te twijfelen'

In Frankrijk werd na het vorige WK al geroepen om de komst van Zinedine Zidane, maar die moet ook na dit EK nog even geduld hebben. Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse bond, liet tegen L'Équipe weten dat Deschamps gewoon de bondscoach blijft. "Er is geen reden om te twijfelen aan hem. De resultaten spreken in zijn voordeel en de doelstellingen zijn bereikt. Didier zal zijn missie voortzetten."

Deschamps is al sinds 2012 de bondscoach. Hij nam het toen na het EK over van Laurent Blanc. Onder leiding van Deschamps werd Frankrijk in 2018 wereldkampioen. Vier jaar later verloor het de WK-finale na strafschoppen van Argentinië. Deschamps bereikte met Les Bleus ook de finale van het EK in 2016 dat in eigen land werd gehouden. Portugal was toen na verlenging met 1-0 te sterk.

