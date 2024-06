Geen goals bij Chili - Peru in Copa América, wel record voor doelman Claudio Bravo

Chili en Peru hebben bij de Copa América voor dezelfde uitslag gezorgd als Oranje en Frankrijk op het EK: 0-0. Voor de keeper van Chili was het een mooie avond: Claudio Bravo hield de nul en vestigde een record.

De voormalige doelman van onder meer Barcelona en Manchester City was op de wedstrijddag 41 jaar, 2 maanden en 6 dagen. Daarmee is hij de oudste keeper ooit bij de Copa América. En hij is nog lang niet versleten, zo bleek bijvoorbeeld bij een redding op een schot van de ervaren Peruaanse spits Paolo Guerrero.

Bravo heeft de hoogtijdagen van Chili meegemaakt. Hij stond onder de lat toen het land in 2015 en 2016 de kampioen van Zuid-Amerika werd. Ondanks zijn belangrijke rol in deze partij, in het Cowboys Stadium in Dallas, werd Bravo niet uitgeroepen tot man of the match. Die eer ging naar de Chileen Alexis Sanchez.

Chili en Peru komen in de Copa América uit in een groep met Argentinië, dat donderdag in het openingsduel met 2-0 won van Canada. Chili neemt het dinsdag op tegen Argentinië in New Jersey.

De Copa América is donderdag van start gegaan in, jawel, de Verenigde Staten. Dat land ligt niet in Zuid-Amerika, maar doet zo af en toe mee aan het continentale toernooi van de bond CONMEBOL. Het toernooi wordt in de VS gehouden aangezien het aangewezen gastland Ecuador de organisatie niet voor elkaar kreeg. Behalve de tien Zuid-Amerikaanse landen en het gastland doen Canada, Costa Rica, Jamaica, Mexico en Panama op uitnodiging mee aan het toernooi.