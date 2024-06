Het Duitse EK-voetbal zorgt voor regen aan bierdouches, ook in 'Oranje-stad' Wolfsburg

Terwijl alle ogen in Duitsland gericht waren op EK-speelstad München, peilde Sportnieuws.nl de stemming in Wolfsburg. Geen speelstad, maar wel de uitvalsbasis van het Nederlands elftal. Het gastland showde een galavoorstelling en dat zorgde voor bierdouches overal in het land, ook in Wolfsburg.

Wie door de straten van Wolfsburg liep een uur voor de wedstrijd, zal niet bepaald het idee hebben gehad dat er een groots toernooi op het punt van beginnen stond. Maar wie goed zocht, zou de fans vinden. Verzameld in parken en Biergartens. Ook in Wolfsburg is de EK-koorts op een hoogtepunt. "Duitsland gaat de finale halen. Dat is een ding dat zeker is", was de meteen super optimistische mening van een aangeschoten fan.

Gekke outfits

Het scoreverloop was sfeerverhogend natuurlijk. Al vanaf minuut één greep Duitsland Schotland bij de keel en het publiek genoot volop, ook in Wolfsburg. De gekste outfits waren aanwezig: van hoeden tot aan capes, zelfs een cowboyhoed in de Duitse kleuren werd gespot. Hoewel het park niet volledig vol stond bij de aftrap, werd het toch rumoerig: het EK is begonnen.

© Sportnieuws.nl

Bierdouche nummer één

Het duurde niet lang, pakweg tien minuten, voordat de eerste Duitse bierdouche in Wolfsburg een feit was. Op alle biertafels waren kleine biertanks te vinden, zodat niemand zonder bier zou zitten. Toch zat vrijwel elke supporter in het park zonder bier toen Florian Wirtz de 1-0 binnenschoot. Van voor naar achter vloog het bier om de oren, menig Eredivisieduel zou er om zijn stilgelegd. Het gevoel heerste nog meer: "Dit Duitsland gaat kampioen worden!", klonk het vanuit het publiek.

Supporters vliegen elkaar in de armen

De 2-0 en 3-0 werden met evenveel gejuich ontvangen, al helemaal toen bij de 3-0 de rode kaart werd getoond. Een schandalige tackle van Ryan Porteous resulteerde in een vroege douche voor hem en een penalty voor Duitsland die Kai Havertz binnen schoot. Een beter gevoel kon men niet hebben in de rust. Eén voor één vlogen supporters elkaar al in de armen. En waar in de eerste helft liederen nog achterwege bleven, waren die er volop in de tweede helft.

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

Vertrek Kroos

Een ander onderwerp van gesprek is het vertrek van Duitse legende Toni Kroos. Hij speelde weer een goede wedstrijd en dat zag iedereen in de garten ook. "Hij is nog topfit, het is echt doodzonde dat hij gaat stoppen. Ik ga hem missen", vertelde een supporter aan Sportnieuws.nl.

De avond werd mooi beëindigd met nog een meer doelpunten voor Duitsland. Dortmund-spits Niclas Füllkrug scoorde de 4-0 waarna er weer een bierdouche volgde. De eigen goal van Rüdiger deerde de supporters niet veel meer.

Waarom Manuel Neuer vlak voor de aftrap van Duitsland - Schotland met de scheids discussieerde De aanvoerders van Duitsland en Schotland stonden vrijdagavond klaar bij scheidsrechter Clement Turpin voor de toss. Maar Ilkay Gündogan en Andrew Robertson kregen gezelschap van Manuel Neuer. Op de Duitse tv wisten ze waarom.

Een overtuigende overwinning was binnen, want Emre Can maakte nog de 5-1 en zorgde voor een handjevol bierdouches. Duitsland heeft in ieder geval één ding voor elkaar in eigen land. De droom op weer een Europese titel, na dramatische jaren, is levendiger dan ooit.