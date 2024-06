Gerald Vanenburg op zoek naar zijn vervanger bij Oranje: 'Heel benieuwd of hij deze lijn door kan trekken'

Gerald Vanenburg zou het mooi vinden als er dit EK voetbal de 'nieuwe Gerald Vanenburg' opstaat. Volgens de voormalig EK-winnaar zitten er in de Nederlandse selectie in ieder geval een aantal gegadigden. Tegenover Sportnieuws.nl verklaarde hij veel vertrouwen te hebben in het elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Vanenburg ziet dat heel Nederland het heeft over de grote namen als Kylian Mbappe en Harry Kane heeft, maar hij heeft de blik juist op de jonge spelers in de selectie van Ronald Koeman. "Natuurlijk gaat het veel over die namen, maar ik hoop meer op spelers als Frimpong, Simons en Gravenberch. Dat zou geweldig zijn", zei Vanenburg voor de camera's van Sportnieuws.nl.

De winnaar van het EK'88 was in zijn tijd als voetballer een ware attractie. Hij hoopt dat Jeremie Frimpong die rol over gaat nemen. "Ik weet niet of er een nieuwe Gerald Vanenburg in de selectie zit, maar ik heb wel heel erg genoten van Frimpong. Die heeft een geweldige indruk gemaakt. Ik ben heel benieuwd of hij deze lijn door kan trekken."

Opnieuw hoge verwachtingen

Hoewel de verwachtingen voorafgaand aan het toernooi allesbehalve hoog waren, is dat de laatste weken flink omgedraaid. Ook bij Vanenburg zijn de verwachtingen flink toegenomen. Hij denkt zelfs dat Oranje het toernooi winnend kan afsluiten. "Ik verwacht heel erg veel van ze. Iedere keer als Nederland op een eindtoernooi staat, heb ik altijd een speciaal gevoel. Dat gevoel heb ik nu weer: we gaan heel ver komen", vervolgde Vanenburg.

Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen IJsland. ©Getty Images.

Vanenburg beseft dat Nederland niet de grootste kanshebber is, maar denkt dat de ploeg van Koeman wel een gevaarlijke outsider kan zijn voor de EK-winst. "Ze zijn misschien niet de grote favoriet op dit toernooi, maar dat waren wij op het EK'88 ook niet. Maar ze hebben wel een ploeg die van iedereen kan winnen. Dan gaat het erom dat je dat ook doet."

IJzersterke achterhoede

In de achterhoede zullen naar alle waarschijnlijkheid Denzel Dumfries en Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool) en Nathan Ake (Manchester City) in de basis beginnen tegen Polen. Vanenburg is diep onder de indruk. "We hoeven het niet eens over de aanval te hebben, want in onze verdediging heb ik heel veel vertrouwen. Ze hebben het allemaal fantastisch gedaan bij hun clubs en het staat als een huis", aldus Vanenburg.

Gerald Vanenburg in actie namens Nederland op het EK in '88 tegen Engeland. © Getty Images

Ultieme toetje

Vanenburg weet hoe het voelt om het EK in Duitsland te winnen. Volgens de voormalig smaakmaker kan Nederland dit geweldige resultaat evenaren, maar dan moet er komende zondag om 15.00 uur wel gewonnen worden van Polen. "Die moeten we gewoon winnen. We hoeven maar één goal meer te maken dan Polen en dan ben ik meer dan tevreden", besloot Vanenburg. "En dan net als in 1988 het EK winnen, dat zou het ultieme toetje zijn."