Goal Cole Palmer voor Engeland bewijst gouden pik Gareth Southgate voor tweede duel op rij

De Engelse bondscoach Gareth Southgate weer precies hoe hij moet wisselen, dat bleek zondag maar weer tijdens de EK-finale. Toen Engeland 1-0 achterstond tegen Spanje, bracht Southgate een frisse wind en die maakte de gelijkmaker.

De bondscoach van Engeland krijgt het verwijt te laat én verkeerd te wisselen. Maar voorlopig bewijst hij zijn criticasters voor het tweede duel op rij hun ongelijk. In de halve finale tegen Nederland zorgde een invaller namelijk óók voor de bevrijding. Toen was het Ollie Watkins die in de slotfase voor de 2-1 zege zorgde.

Goal Cole Palmer

Zondag in de finale tegen Spanje was het de beurt aan Cole Palmer. De middenvelder van Chelsea stond nog geen vijf minuten in het veld of hij werd al bejubeld. Bukayo Saka dribbelde naar binnen, vond de vrijstaande Jude Bellingham in de zestienmeter van Spanje. De jongeling legde de bal panklaar op het randje van het strafschopgebied en Palmer plaatste de bal met binnenkant voet in de lange hoek.

Doelpunt Engeland🚨!



73' Cole Palmer



Spanje 1-1 Engeland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d60p60n8ub#EURO2024 pic.twitter.com/LjSZt2Et72 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 14, 2024

Goal Spanje

Spanje had een kwartier eerder nog de EK-finale geopend met een mooie goal. Lamine Yamal zette Nico Williams helemaal vrij voor de goal en de andere jarige job faalde niet. De net 20 jaar geworden aanvaller rondde af in de verre hoek voor de 1-0.