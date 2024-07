Groot feest in verschillende Nederlandse steden na zege van Turkije op EK voetbal

Nadat Nederland dinsdagavond de kwartfinale haalde, is het ook voor de Turkse gemeenschap in Nederland groot feest. Turkije versloeg Oostenrijk en daardoor nemen Nederland en Turkije het zaterdag in Berlijn tegen elkaar op. In veel Nederlandse steden is het ondertussen groot feest na de wedstrijd.

Turkije won dinsdagavond met 2-1 van Oostenrijk dankzij twee succesvolle corners. Na het laatste fluitsignaal gingen in onder meer Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Amsterdam veel in Nederland woonachtige Turken dolblij de straat op. Uiteraard werd er ook flink met de auto's getoeterd, een handelsmerk van Turkse fans na een overwinning van hun voetbalteam.

Opnieuw winst voor Turkije op EK: vlaggen en toeterende auto's in de stad pic.twitter.com/EPjBYiZ7uK — AT5 (@AT5) July 2, 2024

Turkije is door naar de kwartfinales van het EK voetbal, dus het is feest in de Schilderswijk.#Turkiye #AUTvTUR #oostur pic.twitter.com/73MJVxVVad — Bob van Keulen (@BobHGL) July 2, 2024

Turkije hoopt op een succes zoals in 2008. Toen haalde het verrassend de halve finale van het EK. Mocht dat opnieuw lukken, dan betekent dat dat Oranje door Turkije moet worden uitgeschakeld. De laatste tien jaar stonden beide landen vier keer tegenover elkaar. Oranje won alleen de laatste ontmoeting (wel met maar liefst 6-1).

Nederland treft Turkije in kwartfinale van EK: Turken schakelen Oostenrijk uit De tegenstander van Nederland in de kwartfinale van het EK is bekend. De ploeg van Ronald Koeman neemt het zaterdagavond op tegen Turkije. De Turken versloegen Oostenrijk, dat in de groepsfase nog van Oranje won, dankzij twee doeltreffende corners: 2-1.

Wanneer is Nederland - Turkije?

De kwartfinale tussen Nederland en Turkije vindt zaterdagavond 6 juli plaats. De aftrap is om 21.00 uur in Berlijn. De winnaar van het duel gaat naar de halve finale, waar Zwitserland of Engeland wacht.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op EK voetbal? Het Nederlands elftal weet waar het aan toe is. Oranje won dinsdag eenvoudig met 3-0 van Roemenië in de achtste finales en gaat naar de kwartfinales. Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.