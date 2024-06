Waarschuwing voor Erik ten Hag bij Manchester United: 'Dan krijgt hij het heel zwaar'

Manchester United-legende Jaap Stam is blij dat zijn oude club heeft besloten om trainer Erik ten Hag aan te houden. Volgens de oud-verdediger verdient de voormalig trainer van Ajax krediet, ondanks het matige seizoen van Manchester United. De FA Cup-winst maakte veel goed.

Stam is ervan overtuigd dat Manchester United nu de beste keuze heeft gemaakt. "INEOS is al een behoorlijke tijd geleden ingestapt en wist hoe het seizoen verlopen was. Ze hadden al veel eerder kunnen besluiten afscheid te nemen van Ten Hag, dus voor mijn gevoel was het niet logisch geweest. Ik zou het zelfs slecht management vinden om hem dan alsnog te ontslaan", zei Stam tegenover Sportnieuws.nl.

Ten Hag vertrouwen geven

Ten Hag won in zijn eerste twee seizoenen twee prijzen: de FA Cup en de League Cup. Afgelopen seizoen eindigde United op achtste plaats, wat de laagste klassering sinds 1990 betekende. Toch pleit Stam voor het houden van de Nederlandse trainer. "Klopp, Guardiola en Arteta kregen het ook niet direct voor elkaar", wijst hij naar de trainers van respectievelijk Liverpool, Manchester City en Arsenal.

Pep Guardiola en Erik ten Hag in de Manchester derby. © Getty Images

"Een trainer heeft de tijd nodig om een club naar een bepaald niveau te brengen. Uiteindelijk is dit gewoon de juiste beslissing. Maar...", vervolgde Stam. "Dan moet hij niet nog zo'n seizoen hebben, want dan krijgt hij het ongetwijfeld heel erg zwaar. Het is en blijft United. Daar moet je spelen om het kampioenschap."

Altijd druk bij United

Ten Hag mag blijven bij United, maar er moet gepresteerd worden. Stam weet wat er gevraagd wordt. "Binnen de club is er altijd druk. Het is één van de grootste clubs ter wereld en daar hoort een bepaald niveau bij: dat is meedoen om het kampioenschap én presteren in Europa. Die druk ga je nooit wegnemen."

Ondanks de achtste plek en wisselvallig spel blijft er in Engeland vertrouwen in de oefenmeester uit Haaksbergen. Fans en betrokkenen binnen de organisatie gaan voor Ten Hag door het vuur. "Ze zijn heel positief over zijn manier van werken en hoe hij bezig is om wat met deze groep te bewerkstelligen. Zijn denkwijze is ook gewoon heel positief."

Versterkingen voor United

United moet komend seizoen weer gaan spelen voor de bovenste plekken. Stam is van mening dat er dan wel het één en ander moet gebeuren in de selectie. "Je mag aannemen dat de hele selectie wordt doorgelicht en dat er wordt besloten om afscheid te nemen van bepaalde spelers. Er moet meer kwaliteit in de groep komen", aldus Stam.

Stam vindt dat Manchester United op een aantal specifieke plekken versterkingen nodig heeft. Een centrale verdediger, linksback, controlerende middenvelder en rechtsbuiten zijn een must. "Het gaat er dan wel om dat er ook kwaliteit wordt gehaald. Zo'n jongen als Kerkez van Bournemouth wordt genoemd, maar gaat hij United beter maken? Dat is nog maar afwachten."

Jaap Stam in actie voor Manchester United in 1998. © Getty Images

Frenkie de Jong

"Persoonlijk zou ik eerder kijken naar namen als Alphonso Davies, Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt. Dat zijn namen die zich al bewezen hebben op een hoog niveau en direct een positieve impact kunnen hebben. Zulke spelers kosten veel geld, maar ze moeten bij United eens investeren in zekerheid in plaats van te gokken."

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zouden goede versterkingen zijn voor Manchester United. ©Pro Shots.

Antony blijft ondermaats presteren

Volgens de oud-verdediger en tegenwoordig analist is het in ieder geval goed om ook afscheid te nemen van spelers. Een van die spelers is voormalig Ajacied Antony. De Braziliaan maakte voor honderd miljoen euro de overstap naar de Premier League, maar weet nog geen indruk te maken. "United kan niet blijven gokken met zulke hoge bedragen", luidt de mening van Stam.

Erik ten Hag en Antony © Getty Images

Stam is wel duidelijk over de kritiek die Antony krijgt. "Hij heeft moeilijk, maar het is natuurlijk begrijpelijk dat zo'n speler die kans grijpt. Als speler moet je wel aan de hoge verwachtingen voldoen en dat is moeilijk gebleken voor hem. De club moet nu wel gaan beslissen of ze met hem door willen, maar er is in ieder geval versterking op die positie nodig."

Enkel succesvol bij top vier-klassering

Als Stam naar de verwachtingen voor komend seizoen kijkt, vindt hij dat United weer bovenin mee móét draaien. "De club moet weer terug naar de tijden waarin ze meededen om het kampioenschap. Alleen dan is het een succesvol seizoen en dat weet Ten Hag ook", aldus Stam.