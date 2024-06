Nederlands elftal traint zonder Brian Brobbey daags voor openingswedstrijd tegen Polen

Nederland werkte zaterdagmorgen de laatste training voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen af. Het was de eerste training van Joshua Zirkzee waar media bij mocht zijn. Brian Brobbey was weer niet aanwezig. Zo traint Nederland met een volledige selectie richting de openingswedstrijd.

Het was nog maar de vraag of Brian Brobbey mee zou trainen gezien zijn eerdere kleine blessure. Hij gaf eerder deze week aan dat het wel mee viel, maar dat hij uit voorzorg niet meetrainde. Hij had weer wat last gekregen van zijn hamstring. Hij trainde nog altijd niet mee met de selectie, hij zal vermoedelijk geen minuten maken tegen Polen.

Nieuwkomer Zirkzee

Joshua Zirkzee had al langer dan een maand niet gevoetbald, maar traint op het oog niet met een apart programma. De laatste toevoeging aan het Nederlands elftal kende een geweldig seizoen bij Bologna en werd wegens de pijntjes van Brobbey nog aan de selectie toegevoegd.

Gezien het feit dat Brobbey niet mee doet, worden de kansen van Zirkzee alsmaar groter. Brobbey blijft vooralsnog gewoon bij Oranje, om later alsnog van waarde te zijn voor Nederland tijdens latere wedstrijden.

Tikkertje

Er werd ontspanning en hilariteit opgezocht zo vlak voor de eerste wedstrijd. De spelers speelden een vorm van tikkertje, waarbij je elkaar behoorlijk kan naaien. De spelers stonden in duo's in het veld en als er iemand achter aansloot, moest de voorste rennen voor de tikker. Joey Veerman was de sjaak bij dit spel. Hij moest erg veel rennen en werd telkens weer weggestuurd. Het zorgde voor veel gelach.

EK gaat van start

Ronald Koeman en zijn selectie reizen vanmiddag af naar Hamburg, daar volgt later op de dag een persconferentie. Op zondag speelt Nederland tegen Polen in het Volksparkstadion van HSV.

