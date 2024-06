Deze knopen moet bondscoach Ronald Koeman nog doorhakken voor Polen - Nederland

De voorbereiding van Ronald Koeman en Nederland richting de eerste wedstrijd op het EK is nog niet optimaal. Blessuregevallen teisteren de selectie en dat zorgt voor de nodige onrust. Koeman heeft het geraamte van de opstelling wel al klaar. Maar toch zijn er nog wat knopen door te hakken. Drie dilemma's op een rij.

Ronald Koeman heeft al twee opstellingen geëtaleerd in de voorbereiding op het EK. De eerste was een half B-elftal en de tweede leek al meer op een opstelling die op het EK zou kunnen spelen. Logisch ook, want hij wilde iedereen nog even zien. Maar ondertussen gaat dat ook al niet meer op, Ian Maatsen en Joshua Zirkzee zijn erbij gekomen en die hebben nog geen minuten gemaakt. Afgaande op de opstelling van Nederland tegen IJsland zijn er toch nog wat knopen door te hakken voor de basis.

Plek naast Virgil van Dijk

Er vanuit gaande dat Koeman aan een soort 1-4-3-3 blijft vasthouden is er een plek naast Virgil van Dijk te vergeven. Matthijs de Ligt én Stefan de Vrij hebben op die plek gestaan. Van deze twee zou De Vrij ook nog in een driemansverdediging kunnen spelen. Daar past De Ligt weer minder in.

Met de nieuwe spelopvatting van Oranje, waarin de ruimte achter de verdediging gezocht wordt, lijkt De Ligt toch een logischere keuze. Maar Koeman heeft ook veel vertrouwen in De Vrij, die slimmer gepositioneerd staat in verdedigend opzicht. Hij is zeer betrouwbaar en speelde een goede wedstrijd tegen IJsland.

Rechterflank

Ook boven de rechterflank staan nog twee vraagtekens. Koeman heeft gebruikt gemaakt van koppels: Lutsharel Geertruida/Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries/Xavi Simons. In de échte testwedstrijd tegen IJsland koos Koeman voor Dumfries/Simons. De voorkeur voor dat koppel lijkt te prevaleren boven Lutsharel Geertruida/Jeremie Frimpong. Al is er voor die laatste ook nog een ander plekje beschikbaar in de basiself.

Want Frimpong speelde óók in zijn invalbeurt erg sterk en was weer belangrijk voor Oranje. Koeman was ook gecharmeerd van Dumfries, die al vaker een basisplek kreeg in plaats van Geertruida. Een optie zou kunnen zijn om Dumfries én Frimpong op te stellen. Koeman heeft eerder toegegeven Frimpong ook als rechtsbuiten te zien. En om een Frimpong in deze vorm kan Koeman eigenlijk niet heen.

Nummer 10-positie

Het middenveld is behoorlijk op de schop gegaan met het uitvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. De smaakjes zijn een beetje op bij Koeman, die nog maar vijf middenvelders in het team heeft. De plekken van Tijjani Reijnders en Joey Veerman lijken duidelijk. De éne man om hen heen, is ook zo goed als zeker maar Koeman kan zomaar verrassen.

Veerman, Jerdy Schouten en Reijnders was het middenveld dat stond tegen IJsland. Dat werkte prima, maar er is nog een andere optie. Veerman zou met Reijnders wat 'defensiever' kunnen spelen en met Georginio Wijnaldum op de nummer 10-positie. Koeman heeft vaker uitgelegd waarom Wijnaldum goed past in dit elftal en de connectie met Memphis valt niet te ontkennen.

Zaterdagavond geeft Koeman een persconferentie met Van Dijk naast zich, wellicht dat hij dan wat meer loslaat over de opstelling van zondag.

