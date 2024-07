Ierse spits komt over van Tottenham Hotspur en tekent voor vijf jaar bij AZ

Troy Parrott wordt de opvolger van Vangelis Pavlidis bij AZ. De Ierse spits heeft tot medio 2029 getekend bij de club uit Alkmaar. Dat meldt AZ op X. "Ik heb veel goede verhalen over AZ gehoord", aldus Parrott

Parrott speelde vorig seizoen op huurbasis voor Excelsior. Daar was hij vooral in de tweede seizoenshelft op schot. De 22-jarige Ier maakte zeventien doelpunten in 32 officiële wedstrijden. Daarvoor werd de aanvaller van Tottenham Hotspur, verhuurd aan onder meer Millwall, Ipswich Town en Preston North End. Hij heeft al 23 interlands achter zijn naam. In het shirt van Ierland was Parrott al vijf keer trefzeker.

De Alkmaarders maken volgens Voetbal International en Fabrizio Romano acht miljoen euro over naar Tottenham Hotspur voor de diensten van de spits.

🔴⚪️ Troy Parrott leaves Tottenham and joins AZ Alkmaar on deal worth around €8m fee.



AZ re-invest money of Sugawara deal and they’re set to sign #THFC striker. pic.twitter.com/gAmSobfLmm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

'Perfecte stap'

“Voordat ik hier tekende heb ik veel goede verhalen over AZ gehoord en heb ik onder andere Kenzo Goudmijn gesproken, waarmee ik bevriend ben geraakt toen ik met hem samenspeelde”, vertelt Parrott over zijn transfer op de clubwebsite. Hij sluit per direct aan bij de selectie en gaat spelen met rugnummer 9.

“Ik denk dat AZ voor mij de perfecte club is om de volgende stappen in mijn ontwikkeling te zetten. De nuttige ervaring van vorig jaar neem ik mee. Het helpt voor mij dat ik vorig seizoen al in Nederland speelde en dus gewend ben aan de competitie en het leven hier. Kortom, ik ben heel erg blij om hier te zijn en kan niet wachten om de supporters in het stadion te ontmoeten.”

Pavlidis

Bij AZ moet Parrott de grote schoenen van de vertrokken Vangelis Pavlidis gaan vullen. De Griek werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie namens de Alkmaarders en daarmee verdiende hij een transfer naar het Portugese Benfica. Die club betaalde AZ achttien miljoen euro exclusief bonussen. De clubleiding betaalt voor Parrott dus tien miljoen euro minder.

Yuki Sugawara

De miljoenen die AZ voor Pavlidis heeft ontvangen is niet de enige kapitaalinjectie die de Alkmaarders deze zomer krijgen. Volgens Fabrizio Romano vertrekt ook Yuki Sugawara uit de Eredivisie. De Japanner maakt voor zeven miljoen euro de overstap naar het Engelse Southampton. Als zijn vervanger werd de eveneens Japanse Seiya Maikuma al gehaald.

🔴⚪️🇯🇵 Yukinari Sugawara signs four year deal as new Southampton player from AZ today.



€7m package deal, confirmed. pic.twitter.com/ns5xrlKE00 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

AZ

AZ gaat komend seizoen onder leiding van coach Maarten Martens weer proberen om Europees voetbal af te dwingen. Op 10 augustus beginnen de Alkmaarders de competitie met een uitwedstrijd tegen Almere City. Daarvoor worden meerdere oefenduels afgewerkte tegen clubs als Atalanta Bergamo, Le Havre, Kortrijk en Excelsior, de oude club van de nieuwe spits Parrott.