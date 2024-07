Vangelis Pavlidis heeft toptransfer te pakken en laat AZ achter zich

AZ neemt definitief afscheid van Vangelis Pavlidis. De Griekse spits vertrekt naar SL Benfica. Daarbij zou een prijskaartje van twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Bij de Portugese topclub staat Roger Schmidt, oud-trainer van PSV, aan het roer. Hij haalt de 25-jarige spits naar Lissabon, waar Pavlidis voor vijf jaar zal tekenen.

Pavlidis kwam via de jeugd van Borussia Dortmund bij VfL Bochum terecht. Vanaf daar maakt hij in 2019 de transfer naar Willem II. In Tilburg maakte hij indruk met 33 goals in 82 wedstrijden.

Topscorer

Dat was genoeg voor AZ om hem naar Alkmaar te halen. Daar groeide hij uit tot een doelpuntenmaker pur sang. In 137 duels scoorde hij 80 keer. Afgelopen Eredivisieseizoen kwamen zowel Pavlidis als Luuk de Jong uit op 29 goals, waardoor ze de topscorerstitel moesten delen.

Het is niet voor het eerst dat Benfica shopt in de Eredivisie. In de voorbije jaren gingen spelers als Orkun Kökcü en Frederik Aursnes oppikte uit Nederland. Afgelopen seizoen werd Benfica tweede in de Portugese competitie. Sporting Lissabon werd kampioen met een voorsprong van tien punten.