Jackie Groenen huilend voor de camera na mislopen droom: 'Sorry'

Jackie Groenen wilde dolgraag naar de Olympische Spelen in Parijs, maar zag die droom woensdagavond uiteen spatten na de nederlaag tegen Duitsland. De Oranje Leeuwin hield het na afloop niet droog voor de camera van ESPN.

Nederland was matig tegen de Duitsers en verloor met 2-0. Groenen stond op het middenveld, maar wel in een ander systeem. Ze zag dat de 5-3-2 niet werkte. Bondscoach Andries Jonker gooide het systeem in de tweede helft om naar 4-3-3, maar zag vervolgens zijn ploeg breken en twee goals om de oren krijgen. "Je wil misschien net iets teveel doen om de situaties op te lossen", zegt Groenen met tranen in haar ogen bij ESPN.

'Sorry'

"Je wil jezelf nooit verwijten dat je niet alles hebt gedaan om te winnen. Dat hebben we van tevoren ook besproken. Het klopte gewoon af en toe net niet." Vervolgens kreeg de middenvelder het te moeilijk om de tranen tegen te houden. "Sorry", zei ze voor haar emoties. De verslaggever van ESPN wreef het nog even in dat het ook haar droom was om naar de Spelen te gaan. "Ja. Jawel...", met een snik sloot ze het interview af. "Zullen we het hier dan maar bij laten?", vroeg de verslaggever. "Graag", reageerde Groenen.

Een huilende Jackie Groenen voor de camera van ESPN. ©Screenshot ESPN

Geen Olympische Spelen

Nederland gaat dus niet naar de Olympische Spelen. De afgelopen week had de ploeg twee kansen om een felbegeerd ticket naar Parijs te bemachtigen, maar beide keren ging het mis. Eerst tegen Spanje in de halve finale van de Nations League Finals, maar van de regerend wereldkampioen kun je verliezen. Vervolgens was er woensdagavond de kans om via een zege op Duitsland alsnog naar de Spelen te gaan, maar ook dat mislukte.