Joey Veerman kan van waarde zijn voor Nederland, maar neemt deze risico's met zich mee

Memphis Depay gaat spelen. Dat was de boodschap die Ronald Koeman duidelijk overbracht vlak voor het duel met Oostenrijk. De andere veelbesproken man bij het Nederlands elftal is Joey Veerman. Hij speelde een mindere wedstrijd tegen Polen en mocht gelijk banken. Is dat terecht? De plus- en minpunten van Veerman op een rij.

Joey Veerman werd voor het EK opgehemeld tot de maestro van het middenveld. Hij moest en zou Frenkie de Jong vervangen. Zo snel als dat hij dé belangrijke man op het middenveld werd gemaakt, net zo snel zat hij de wedstrijd erna alweer op de bank. Hij speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Polen en werd kind van de rekening. Toch hoeft dit nog geen einde toernooi voor hem te betekenen. Een opsomming van toevoegingen en nadelen van Veerman bij Oranje.

Met Veerman in Oranje heb je een creatieve zes, een echte spelverdeler, in je team. Bij afwezigheid van Frenkie de Jong is de creativiteit op die positie een stuk minder, waardoor Veerman een goede keuze is. Tijjani Reijnders is ook creatief én kan uit de voeten op de 6-positie. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk op 6 en de wedstrijd tegen Polen op 10 heeft ons geleerd dat Reijnders een grotere toevoeging is op de nummer 10.

Pluspunten Veerman in Oranje

De passing van Veerman is het grootste pluspunt wat je maar kan bedenken. Als hij zijn dag heeft, legt hij de bal overal waar hij wil. Tegen Oostenrijk kan zijn passing zomaar eens van pas komen. Oostenrijk is een aanvallend team dat hoog druk zet. Wie hoog druk zet, laat ruimtes achter de verdediging liggen. Tegen Canada en IJsland bespeelde Oranje die ruimtes geweldig. Frankrijk en Polen anticipeerden op die ruimtes, Oostenrijk gaat altijd uit van hun eigen spel en zal die ruimtes vanzelf een keer laten vallen.

Een volgend pluspunt dat Veerman met zich meebrengt is de chemie tussen hem en Jerdy Schouten. De twee kunnen lezen en schrijven met elkaar, na een geweldig seizoen bij PSV. Blindelings vinden ze elkaar en aan een half woord hebben ze in de coaching genoeg. Schouten bleef goed overeind met Reijnders naast zich. Het is niet alsof hij nog nooit zonder Veerman heeft gespeeld. Maar dat er een voorkeur voor Veerman op het middenveld is, mag duidelijk zijn.

Minpunten Veerman in Oranje

Om in de woorden van Hans Kraay Jr. te spreken: "Je onthoofdt hem min of meer. Dit is een poffert op de neus." Veerman zei na de wedstrijd tegen Polen dat hij in zag dat het niet goed was, maar dat hij zich daar niet zo druk om maakte. "Iedereen heeft wel eens een mindere dag." Als je met die mindset rondloopt en vervolgens te horen krijgt dat je gepasseerd bent, kan dat best hard aan komen. Daarmee zijn de woorden van Hans Kraay lang niet gek. Het kan zomaar zijn dat hij een klein deukje in zijn vertrouwen heeft opgelopen.

De wedstrijd tegen Polen was zijn eerste optreden op een eindtoernooi met Nederland ooit. Hoewel Veerman een aantal dagen voor de wedstrijd aan gaf niet echt last te hebben van druk, nooit niet, werd het toch onderwerp van gesprek na Polen, misschien was de druk van zo'n eindtoernooi toch onderdeel van zijn mindere wedstrijd. Zijn passes kunnen geniaal zijn, maar ook tot veel balverlies leiden.

De druk op de volgende wedstrijd ligt alleen maar hoger, ondertussen kan hij gewend zijn. Maar Reijnders is toch wat constanter. Hij heeft mindere passing dan Veerman, maar een hogere werkethiek en kan toch net wat beter met de druk om gaan. Omdat hij bij Milan simpelweg grotere wedstrijden speelt met andere druk dan Veerman bij PSV heeft ervaren.

Vermoedelijke opstelling

Veerman zal dicht tegen de selectie aan zitten, maar vermoedelijk nog geen basisplaats afdwingen. Wel is het goed mogelijk dat Veerman gewoon nog minuten gaat maken dit EK, en misschien wel nog een basisplaats verovert. Het zal, zoals Koeman eerder al aan gaf, aan de tegenstander liggen. Koeman weet precies wanneer Veerman wél goed te gebruiken is. Koeman gaf geen reden om te twijfelen aan de basisopstelling tijdens de persconferentie. Die zal naar alle waarschijnlijkheid ongewijzigd blijven.

