Ronald Koeman vindt 'duurzame optie' op het EK gemiste kans: 'We kunnen niet meer terug'

Ronald Koeman is bezig met zijn eerste eindtoernooi als bondscoach van het Nederlands elftal en geniet enorm. Hij ging met zijn elftal voor het eerst in 59 jaar weer eens met de trein naar een wedstrijd toe. Alleen was dat nogal een logistieke uitdaging. "Er zijn niet zo veel treinen die rijden", gaf hij aan. Een gemiste kans voor een duurzaam EK.

Ronald Koeman blikte vooruit op de laatste groepswedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk. De bondscoach is onder de indruk van de tegenstander, dat veel aanvallend voetbal speelt. "Iedere wedstrijd van Oostenrijk is leuk om naar te kijken. Sowieso vind ik dit EK mooi om naar te kijken. Niet alleen door de support die wij uit Nederland krijgen. Maar ook omdat ik wordt vermaakt door de wedstrijden die ik gezien heb."

Eén wedstrijd kan hij dan ook niet uitkiezen die het mooiste zou zijn. "Ik ben fan van Zwitserland, vooral de prestatie tegen Duitsland dan. Maar Spanje is natuurlijk een land dat super leuk en mooi voetbal speelt. Zoals ze tegen Italië spelen, is geweldig. Maar voetbal is een raar spelletje, het kan zomaar weer naders zijn. Turkije en Albanië heb ik dan ook gewoon weer van genoten."

Reizen met de trein

Oranje ging voor het eerst in 59 jaar weer met de trein. Wat de bondscoach betreft kan dat wel vaker. "Als de treintijden kloppen, dan kan dat wat mij betreft vaker ja. Het is korter dan met de bus. Je kan ook nog eens even de benen strekken. Ik sprak nog met Stefan de Vrij erover, in Italië is het vrij gebruikelijk en in Engeland ook."

Een kanttekening plaatst hij wel. "Duitsland probeert een groener EK te organiseren, maar is daar niet helemaal in geslaagd. De mogelijkheden om met de trein te gaan, zijn zeer beperkt. We kunnen bijvoorbeeld niet terug met de trein." Een gemiste kans voor de organisatie dus.

Aandacht verdelen

Bij een EK is het belangrijk om alle spelers bij elkaar te houden, 26 spelers, vertelde Koeman. Door de jaren heen heeft Koeman veel geleerd, met de bakken aan ervaring die hij heeft. Maar op zo'n toernooi, in korte tijd, is dat toch altijd anders. "Dat doen we met de hele staf, dat verdelen we onderling. Ook om de jongens die niet spelen, wel de aandacht te geven."

Wel ziet Koeman een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. "Als hoofdcaoch moet je daar echt energie instoppen. Dat doe je met elkaar, je wil dat ze iedere dag maximaal trainen en klaar zijn voor het moment als je wél een beroep op ze doet. Dat is niet altijd makkelijk, dat is ook begrijpelijk. Het is een lange tijd dat je met elkaar bezig bent, dus is er kans op irritatie."

Laatste groepsduel

En Koeman zal iedereen nodig hebben voor de laatste groepswedstrijd. Zoals hijzelf aan gaf op de persconferentie: Oostenrijk is een taaie ploeg. Dat zal geen makkelijke wedstrijd worden. Bij winst is er een grote kans op groepswinst, wat zorgt voor de 'makkelijke' route in de knock-outfase van het EK.