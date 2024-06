Bart Verbruggen is dol op leren en wil werken aan ieder klein detail: 'Ik ben in geen enkel aspect perfect'

Het was een jaar of zes geleden toen Bart Verbruggen nog op de bank zat bij NAC onder 17. Hij nam een mental coach, kwam in de basis en vanaf toen ging het snel. Hij ontwikkelde zich tot een voetballende keeper. Eentje die lovende kritieken krijgt van coaches als Vincent Kompany en Roberto De Zerbi. Nu staat Verbruggen als nummer 1 onder de lat bij Oranje, en wil daar de komende jaren gewoon blijven staan.

Verbruggen heeft al vaker aangegeven dat hij obsessief met zijn ontwikkeling bezig is. Als er wedstrijdsituaties met hem besproken worden, vult hijzelf het gesprek al aan. Hij weet precies wanneer, hoe en wat. Zo analyseert hij een minimaal foutje van hem tegen Frankrijk: “Ik kreeg een terugspeelbal richting het einde en die wilde ik onder mijn voet aannemen en die schiet een beetje weg. Dan denk ik: ‘Gewoon simpel houden’. Nu was het zonder druk, maar met druk kan dat natuurlijk niet", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

'We willen optimaliseren'

Het laat zien hoe minutieus hij naar zijn eigen prestaties kijkt. Een perfectionist. Hij heeft bij Oranje daardoor veel contact met onder andere Patrick Lodewijks. “Elke wedstrijd komt er wel feedback. Dat doen we altijd en dat is fijn. In geen enkel opzicht van het spel, ben ik perfect. Er zijn altijd verbeterpunten. Er zijn punten waar ik goed in ben, maar ook die kunnen altijd beter. Aan de bal ben ik comfortabel, maar ik maak ook niet altijd de perfecte keuze. We willen gewoon optimaliseren, altijd beter.”

Zijn doorzettingsvermogen en oog voor detail is ontegenzeggelijk verworven met zijn basisplaats bij Oranje op 21-jarige leeftijd. Zijn potentie wordt veel genoemd en de verwachting is dat hij jarenlang dé onbetwiste nummer 1 blijft. Dat terwijl hij pas een paar weken geleden voor het eerst hoorde dat hij dit EK zou starten.

Dat nieuws kwam hem ter oren in de voorbereiding op het EK, voor de wedstrijden tegen Canada en IJsland. “De bondscoach riep de drie keepers bij elkaar en hij vertelde dat ik de eerste keus was voor het toernooi. Dat was een korte, duidelijke boodschap. Ik denk dat het ook niet meer hoeft te zijn dan dat het was.” Hij belde gelijk zijn familie, in een Facetime-oproep zodat iedereen erbij kon zijn. “Ze waren allemaal ontzettend trots.”

'Van de roze wolk af'

Daarna was het weer gauw back to business voor Verbruggen. “Dan moet je snel weer van die roze wolk af en weer met beide voeten op de grond staan. Ik had die laatste vier kwalificatiewedstrijden gespeeld. Ik wist dat ik een goede kans maakte en ik had goed tegen Duitsland gespeeld. Ik wist dat de kans er was, maar pas bij de definitieve keuze kon ik écht blij zijn.”

Toekomst Brighton

Bij zijn club is hij nog niet de onbetwiste nummer één, Roberto De Zerbi wisselde vaak af tussen zijn keepers. Dat veranderde niks aan zijn mindset. “Je moet altijd op dezelfde manier een wedstrijd in gaan. Ook als je op de bank zit, het gevoel zit dan wat anders maar je moet je wel opladen voor als je erin komt.” Het heeft hem juist wat extra’s gebracht. “De situatie heeft mij ook geleerd om gewoon stoïcijns te blijven en de kans te pakken als die komt. Als die kans niet komt, moet je je eroverheen zetten en hard blijven werken.”

Zelfs in de keuze voor Brighton and Hove Albion is de 21-jarige heel secuur en weloverwogen te werk gegaan. “Ik kijk verder dan alleen de huidige trainer. Je weet dat een trainer tijdelijk kan zijn. Brighton heeft het over het algemeen goed voor elkaar dat als een trainer weggaat, de vervanger wel in hetzelfde straatje past. Dat is één van de redenen dat ik daar naartoe wilde. Nu De Zerbi weg is, heb ik er vertrouwen in dat het ook met de nieuwe trainer goed komt.”

