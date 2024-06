Ronald Koeman geeft opheldering over discussie rond Memphis Depay: 'Soms moeilijke keuzes'

Memphis Depay kreeg de afgelopen twee EK-wedstrijden nogal wat kritiek over zich heen vanwege zijn spel. Toch houdt bondscoach Ronald Koeman ook tegen Oostenrijk aan hem vast. Memphis staat dinsdag 'gewoon' in de spits.

"Het is voor mij geen discussiepunt", is Koeman tijdens de persconferentie duidelijk over het wel of niet inzetten van Memphis. "Ik heb een goed gevoel over Memphis. Hij is zelfkritisch en was zelf ook niet tevreden met hoe hij speelde. Hij vond ook dat het beter moest."

Eigenlijk vindt Koeman dat Memphis een speler is die negentig minuten hoort te maken, maar dat hij Wout Weghorst nodig had tegen Polen en Frankrijk. Tegen Polen was de invaller goed voor een doelpunt. Maar vooralsnog kiest Koeman gewoon voor Memphis: "Soms moeilijke keuzes, of je laat hem tijdens de wedstrijd staan of je haalt hem eruit. Maar hij kan uit het niets iets forceren. Hij is ook niet voor niets topscorer van Nederland."

Memphis versus Weghorst

Koeman streept zo de plussen en minnen van Memphis tegenover elkaar weg. "Hij past niet bij een lange hoge bal, daar past Wout beter in. Memphis is wel een aanspeelpunt. Hij is sterk. Daar moet hij vast in zijn, als hij de man is die balbezit houdt. En hij heeft natuurlijk de actie voor de goal."

Koeman zei even voor de persconferentie bij de NOS: "Natuurlijk kan en moet het beter, maar er zit ook een verleden bij van wedstrijdritme. Memphis zal net als wij allemaal in het toernooi moeten groeien." Op de persconferentie voegde hij daar nog aan toe: " Fysiek is er absoluut geen reden om niet met hem te beginnen."

Nederland - Oostenrijk

De wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk begint dinsdag om 18:00 uur. Bij een zege is Oranje sowieso zeker van de achtste finale, maar als Albanië maandagavond niet van Spanje wint, is de knock-outfase al eerder een feit voor Nederland.

Alles over het EK voetbal

